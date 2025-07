To będzie pierwszy taki smartfon Redmi

To będzie pierwszy taki smartfon marki Redmi, a zarazem – najprawdopodobniej – jedno z najtańszych tego typu urządzeń na rynku w ogóle. Zbliżająca się wielkimi krokami premiera modelu Redmi Note 15 Pro+ 5G może dać początek erze średniopółkowych urządzeń z łącznością satelitarną.

Smartfon Redmi Note 15 Pro+ 5G z łącznością satelitarną

Okazuje się, że Redmi Note 15 Pro+ 5G będzie pierwszym smartfonem w ofercie tej marki, oferującym łączność satelitarną. To naprawdę ciekawe, bo mówimy tu o średniaku, a do tej pory w tego typu technologie wyposażano raczej topowe urządzenia (w przypadku Redmi bardziej pasowałoby to więc do serii K – ta nie cieszy się jednak aż tak dużą popularnością, jak linia Note).

Ostatecznie zatem nowy model może okazać się jednym z najtańszych smartfonów z łącznością satelitarną na rynku. I od razu tu zaznaczę, że informacja o tym elemencie specyfikacji jest oficjalna – pochodzi bowiem z bazy programu certyfikacyjnego, prowadzonego przez chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych.

Czytamy tam, że potwierdzone zostało wsparcie dla satelitarnego systemu komunikacyjnego BeiDou. Oznacza to, że użytkownicy (przynajmniej ci w Chinach) będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości także wtedy, gdy znajdą się z dala od jakiejkolwiek stacji sieci komórkowej.

Co jeszcze zaoferuje nowy smartfon Redmi Note 15 Pro+ 5G?

Z wcześniejszych doniesień wynika, że smartfon Redmi Note 15 Pro+ 5G zostanie wyposażony między innymi w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, którego premiery jeszcze się nie doczekaliśmy, więc trudno mówić o szczegółach na jego temat.

Poza tym urządzenie ma mieć też czterostronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K, dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix z tyłu (główny oraz teleobiektyw), symetryczne głośniki stereo, jak również akumulator o wysokiej pojemności – nie mniejszej niż 7000 mAh.

Pozostaje jednak pytanie o to, ile z tej specyfikacji pozostanie po przybyciu smartfona do Europy. Jego poprzednik – Redmi Note 14 Pro+ 5G – w wersji przeznaczonej na nasz rynek miał akumulator o mniejszej pojemności i całkowicie inny zestaw aparatów niż w Chinach.

Być może czegoś na ten temat dowiemy się już w sierpniu, kiedy to odbyć ma się oficjalna premiera smartfona Redmi Note 15 Pro+ 5G.