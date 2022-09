Nowa klawiatura Corsaira jest naprawdę cienka!

Rynek klawiatur niskoprofilowych z roku na rok staje się coraz bogatszy w nowe modele. Corsair postanowił dołączyć do grona, które stawia przede wszystkim na wygodę osiągniętą przez jak najniżej osadzone klawisze. Poznajcie Corsair K100 AIR.

Najcieńsza klawiatura od Corsair

Chociaż Corsair na ogół jest kojarzony z produktami, przeznaczonymi przede wszystkim dla graczy, to nie oznacza, że nie próbuje on dotrzeć również do innych grup odbiorców. Przykładem na to jest premiera klawiatury niskoprofilowej K100 AIR, która skierowana jest nie tylko do graczy, ale również do osób, które czas spędzony przed komputerem poświęcają głównie na pracę.

Komfort pracy zapewnić mają ultra niskie przełączniki Cherry MX Ultra Low Profile, dzięki którym klawiatura w najcieńszym punkcie ma jedynie 11 mm wysokości. Osadzone zostały one w aluminiowej ramie, która ma szczotkowane wykończenie. Za sprawą zastosowania prawdziwie mechanicznych przełączników, użytkownicy klawiatury będą mogli doświadczyć przyjemnego sprzężenia zwrotnego podczas pisania i nie będą musieli rezygnować z długiej żywotności, do której przyzwyczaił nas niemiecki producent przełączników mechanicznych, na rzecz niskiego profilu.

Nie tylko niski profil ma znaczenie

Ponadto w nowej klawiaturze Corsaira nie zabrakło podświetlenia RGB i odświeżania sięgającego aż 8000 Hz, które pozwoli na najniższe opóźnienia podczas grania na K100 AIR. Klawiatura wyposażona została również w opcję połączenia bezprzewodowego zarówno przez Bluetooth, jak i radiowo – z użyciem technologii SLIPSTREAM WIRELESS, która pozwala na zachowanie szybkiej reakcji, pomimo braku kabla.

Właściciele Corsair K100 AIR będą mieli możliwość połączenia klawiatury nawet z trzema urządzeniami jednocześnie i płynnego przełączania się między nimi. Do dyspozycji będzie również oprogramowanie iCUE, które pozwoli na pełną konfigurację klawiatury. K100 AIR zapamięta ustawienia w pamięci wbudowanej, która ma 8 MB pojemności i jest w stanie pomieścić do 50 profili.

Dostępność i cena

Corsair nie zdradził jeszcze ceny swojej nowej klawiatury niskoprofilowej, więc by ją poznać, musimy poczekać do rynkowej premiery. Ta, zgodnie z informacją dostępną na stronie producenta, ma mieć miejsce 4 października 2022 roku. Nie wiemy, czy produkt ten trafi do polskiej dystrybucji, ale znając tego producenta, nie powinniśmy się tym raczej martwić, gdyż dotychczas wszystkie flagowe klawiatury Corsaira były dostępne w kraju nad Wisłą z oficjalnych dystrybucji.

Biorąc jednak pod uwagę ceny ostatniej klawiatury od Korsarzy – K100 RGB OPX, która oferowała topową technologię, dostępną u tego producenta, cena raczej nie będzie należeć do najniższych. Przypomnijmy, że K100 RGB OPX kosztował na premierę 1079 złotych, więc jeśli firma podobnie oceni wartość swojej flagowej klawiatury niskoprofilowej, to spodziewać się można bardzo podobnej ceny.

To, ile kosztować będzie Corsair K100 AIR, jest o tyle ważne, że właściwie tylko od tego zależy, czy będzie to dobry wybór. Poza rekordowo niskim profilem, nie oferuje ona właściwie nic specjalnego czy rewolucyjnego, więc czy byłaby to klawiatura warta czterocyfrowej kwoty?