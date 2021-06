Co za dużo, to nie zdrowo, dlatego Galaxy S21 FE zadebiutuje później. Samsung ma inne priorytety

Pamiętacie, jak w zeszłym roku Samsung postanowił rozłożyć premiery flagowych smartfonów w czasie, aby nie prezentować ich wszystkich naraz? Zapowiadało się na to, że w tym będzie inaczej, ale ostatecznie możemy mieć do czynienia z powtórką z rozrywki. To zła wiadomość dla tych, którzy czekali na Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE zadebiutuje później, bo Samsung ma inne priorytety

O następcy Galaxy S20 FE mówiło się tak dużo, że mieliśmy prawo oczekiwać jego rychłej premiery. Co więcej, pojawiły się już nawet informacje, że smartfon może zadebiutować w lipcu 2021 roku. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że premiera wyczekiwanego przez wiele osób modelu została przesunięta na późniejszy termin.

Według ostatnich informacji, Samsung podobno rozważa opóźnienie rozpoczęcia produkcji Galaxy S21 FE. Przez aktualną sytuację w branży półprzewodników nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającej ilości procesorów, dlatego rzekomo podjął decyzję, aby w pierwszej kolejności rozdysponować je pomiędzy składane Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3.

Jednocześnie mówi się też o wystąpieniu „czegoś niespodziewanego” oraz pojawieniu się problemów z akumulatorami do następcy Galaxy S20 FE. Nie wiadomo jednak, o co dokładnie może tu chodzić, bowiem Koreańczycy nie skomentowali tych nieoficjalnych doniesień.

Serwis Yonhap News donosi, że początkowo Samsung planował zaprezentować Galaxy S21 FE wraz z nowymi składanymi smartfonami oraz smartwatchami z serii Galaxy Watch 4 i słuchawkami Galaxy Buds 2 w sierpniu 2021 roku, ale zdecydował się przesunąć jego premierę, aby skupić swój marketing na Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Mówi się, że prezentacja następcy Galaxy S20 FE może odbyć się miesiąc lub nawet dwa później, czyli dopiero jesienią br.

To smutne wieści dla osób, które czekają na Galaxy S21 FE, ponieważ poprzednik odniósł sukces na rynku i oczekuje się, że jego następca go powtórzy. Być może warto jednak na niego poczekać, ponieważ pojawiły się już też informacje, że nadchodzący przedstawiciel serii Galaxy S będzie zauważalnie tańszy – brzmi to bardzo obiecująco.