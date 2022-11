Dawno nie było promocji na wytrzymałe smartfony HAMMER. mPTech przypomina się w Black Week

Smartfony zbudowane z myślą o osobach potrzebujących naprawdę wytrzymałego urządzenia raczej nie są naszym pierwszym wyborem. Często kupujemy „zwykłe” sprzęty mobilne i wyposażamy je w pancerne etui. Co, gdyby jednak chcieć przetestować coś bardziej odpornego na przeciwności losu?

myPhone, HAMMER i techbite w promocji

Firma mPTech opiekuje się wszystkimi wymienionymi powyżej markami. myPhone swego czasu był naprawdę interesującą alternatywą wobec rozwijających się średniopółkowców na Androidzie. HAMMER to rozpoznawalna rodzina urządzeń rugged, odpornych na skrajne temperatury i upadki. Najświeższe w towarzystwie techbite proponuje klientom niedrogie laptopy o podstawowej specyfikacji.

Każda z tych marek ma coś dla osób poszukujących sprzętu w cenach niższych niż regularne. W sklepie mPTech trwa promocja na Black Week. Które z urządzeń mogą pochwalić się największym spadkiem cen?

Telefony myPhone:

myPhone Up Smart LTE w cenie 199 zł (taniej o 50 złotych),

myPhone C1 LTE w cenie 119 złotych (taniej o 50 złotych).

Smartfony HAMMER:

HAMMER Explorer PRO w cenie 1444 złotych (taniej o 255 złotych),

HAMMER Explorer Plus Eco w cenie 1019 złotych (taniej o 180 złotych),

HAMMER Explorer w cenie 849 złotych (taniej o 150 złotych),

HAMMER Energy 2 Eco w cenie 764 złotych (taniej o 135 złotych).

Laptopy techbite:

techbite Arc 11.6 128 GB HD w cenie 899 złotych (taniej o 100 złotych),

techbite ZIN 3 14.1 FHD 128 GB w cenie 899 złotych (taniej o 100 złotych),

techbite ZIN 4 15.6 FHD w cenie 1079 złotych (taniej o 120 złotych).

Oferta jest ograniczona czasowo

Co prawda mPTech nie ogranicza się z obniżkami jedynie do Black Friday, ale zaznacza też, że niższe ceny nie będą obowiązywać wiecznie – 1 grudnia powrócą do poziomów sprzed promocji. Istnieje też ryzyko, że jakichś produktów promocyjnych zabraknie przed tym terminem, jeśli zapasy urządzeń na nią przeznaczonych są wyczerpią.

Należy jednak pamiętać, że największymi obniżkami objęte są smartfony, które mają na karku 2 lata lub więcej. Osoby, które lubią mieć zawsze w urządzeniu aktualny system operacyjny raczej nie zainteresuje oferta mPTech.

Pełną listę produktów biorących udział w promocji znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej sklepu.