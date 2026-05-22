Kiedy ceny pamięci w końcu spadną? Były CEO Samsung Semiconductor podał termin

Kiedy pamięci w końcu stanieją? Były CEO Samsung Semiconductor podał termin

Ceny pamięci pną się w górę już od wielu miesięcy, przez co same kości, jak i wyposażone w nie urządzenia albo drożeją, albo nawet są wycofywane ze sprzedaży. Na przykład Apple przestało sprzedawać m.in. komputer Mac Mini z dyskiem SSD o pojemności 256 GB.

Kryzys na rynku pamięci spowodowany jest skupieniem się przez producentów na produkcji pamięci o wysokiej przepustowości, wykorzystywanych do obsługi sztucznej inteligencji, ponieważ marża na nich jest wyższa niż na pamięciach konsumenckich. Właśnie dzięki temu Memory Business Samsung Electronics osiągnął rekordowe przychody w pierwszym kwartale 2026 roku.

Kye Hyun Kyung, były CEO Samsung Semiconductor, a obecnie Doradca Wykonawczy w tym samym biznesie, jest zdania, że ceny pamięci mogą (w końcu) zacząć spadać w drugiej połowie 2027 roku. Jego zdaniem będzie to zasługa… Chiczyków.

Były CEO Samsung Semiconductor uważa, że ceny pamięci spadną dzięki producentom z Chin

Podczas przemówienia otwierającego Forum NAKE Kye Hyun Kyung stwierdził, że chińskie firmy agresywnie zwiększają swoje moce produkcyjne, co może doprowadzić do spadku cen pamięci już w drugiej połowie 2027 roku, ponieważ liczba dostępnych kości gwałtownie się zwiększy.

Przyczynić się jednak do tego może również ewentualny spadek popytu ze strony wielkich firm technologicznych, które obecnie inwestują ogromne pieniądze w rozwój sztucznej inteligencji, jeśli zwrot okaże się dla nich niesatysfakcjonujący.

I o ile to dobra wiadomość dla klientów, ponieważ jest szansa, że ceny pamięci spadną i staną się one bardziej dostępne, to Kye Hyun Kyung uważa ten scenariusz za zagrożenie dla producentów pamięci z Korei Południowej – Samsunga i SK Hynix, ponieważ obecnie odpowiadają one aż za 70% całej produkcji pamięci DRAM. Apeluje zatem o rozwój w innych segmentach, w tym fabless (gdzie produkcja półprzewodników jest zlecana innym podmiotom), w którym dziś Samsung ma marginalne znaczenie.