Among Us jeszcze w tym roku trafi na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5

Największy „boom popularności” Among Us jest już prawdopodobnie za nami. Twórcy nadal jednak próbują zachęcić graczy do powrotu do swojego bestsellerowego tytułu, m.in. poprzez nowe aktualizacje, które rozszerzają dostępną zawartość. Nie zapomniano również o całkowicie nowych graczach, którzy już wkrótce będą mogli zapoznać się z grą InnerSloth na kolejnych platformach.

Gra Among Us na PlayStation 4 i PlayStation 5

Podczas wczorajszej konferencji State of Play zaprezentowano kilka nowych materiałów wideo z nadchodzących w najbliższym czasie gier na konsole Sony. Jedną z nich jest właśnie świeżo zapowiedziany port bestsellerowego Among Us w wersji na PlayStation 4 i PlayStation 5, co nie powinno (chyba?) nikogo dziwić, patrząc na nadal ogromną popularność gry.

Na załączonym poniżej materiale, zapowiadającym wersję tego tytułu na konsole Sony, możemy wstępnie zobaczyć, jak zaimplementowano sterowanie przy pomocy kontrolera.

Sony zadbało nawet o ekskluzywną zawartość do Among Us, związaną ze swoją marką Ratchet & Clank, na którą składa się specjalny skin dla postaci, czapka, a także zwierzątko.

Twórcy, za pośrednictwem oficjalnego konta gry w serwisie Twitter, zapowiedzieli również, że wersja na PlayStation 4 i PlayStation 5 zaoferuje cross-play pomiędzy pozostałymi platformami. Zdecydowanie jest to świetna wiadomość – z pewnością ucieszy ona fanów gry, których znajomi grają na różnych platformach.

Niestety, zarówno twórcy gry, jak i samo PlayStation nie podali jeszcze żadnej, precyzyjnej daty premiery Among Us na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4. Wiemy jedynie, że port ten zadebiutuje jeszcze w tym roku, najpewniej wraz z zapowiedzianą jakiś czas temu wersją na konsole Microsoftu.

Na ten moment Among Us dostępne jest na PC, Nintendo Switch, a także urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS.