DLSS już na Linuksie! Niestety, nie na Steam Decku

Granie na Linuksie nie jest już tak straszne, jak w poprzedniej dekadzie. Na platformie z pingwinkiem, Steam wspiera już dość pokaźną liczbę gier – dzięki warstwie kompatybilności Proton. Wraz z jej ostatnią aktualizacją, pojawiło się też wsparcie dla DLSS od NVIDII.

Reklama

Więcej gier na Linuxie

Oprócz wsparcia dla DLSS, ostatnia aktualizacja Proton do wersji 6.3-8, przynosi także mnóstwo nowych gier, dodanych do listy kompatybilności.

Rzućmy tylko okiem na ich listę.

Reklama

Age of Empires 4,

Assassin’s Creed,

Breath of Death VI,

Call of Duty: Black Ops II Single Player,

DEATHLOOP,

FIA European Truck Racing Championship,

Fly’N,

Game Dev Tycoon,

Ghostbusters: The Video Game Remastered,

GreedFall,

Mafia II (Classic),

Magicka,

Marvel’s Guardian of the Galaxy (tylko na GPU od AMD),

Monster Boy and the Cursed Kingdom,

Monster Energy Supercross – The Official Video Game,

Monster Energy Supercross – The Official Video Game 2,

Nickelodeon All-Star Brawl,

Penny Arcade’s On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3,

RiMS Racing,

The Riftbreaker,

Sol Survivor,

TT Isle of Man Ride on the Edge,

TT Isle of Man Ride on the Edge 2.

Trzeba przyznać, że na liście znajduje się sporo nowych, wysokobudżetowych tytułów z najwyższej półki. To jednak nie koniec usprawnień. Proton od teraz wspiera NVIDIA DLSS. Technika ta ma na celu poprawę jakości wyświetlanego obrazu, nie obciążając przy tym karty graficznej. Oczywiście oznacza to też zwiększoną prędkość animacji, dlatego też wprowadzenie tej funkcji na Linuksie jest dość ważnym wydarzeniem.

Steam Deck to konsola Valve, której działanie także będzie oparte o system Linux

8 Ocena 7.3 Ocena 7 Ocena

DLSS na Steam Deck? Nie tym razem

Jak słusznie zauważają redaktorzy z The Verge, Steam Deck będzie miał w sobie GPU firmy AMD. Oznacza to, że DLSS konkurencji nie zadziała nawet, gdy jest kompatybilny z Protonem – obecnym z pewnością w Steam OS. Trudno jednak nie wyobrazić sobie przyszłości, w której AMD także popracuje z Valve nad podobnym rozwiązaniem. Wszak nie można zostawić tylu kupujących Steam Deck na lodzie. Byłby to z pewnością ogromny strzał w stopę dla każdej z zaangażowanych w projekt firm.

Co jednak ważne – w przypadku DEATHLOOP oraz Mass Effect: Legendary Edition ciągle nie można mówić jeszcze o pełnej kompatybilności. Proton jednak otrzymuje dość częste aktualizacje, dlatego wszystko jest kwestią czasu.

Pomyślcie za to, że kiedyś granie na Linuksie było niemal w ogóle niemożliwe.