iOS 16.4.1 wydany. Apple naprawia kolejne błędy w swoim oprogramowaniu

Nie wygląda to zbyt dobrze – dopiero co Apple wydało większą aktualizację, a już teraz firma musiała naprawiać kolejne błędy. iOS 16.4.1 jest dostępny do pobrania.

Apple naprawia system na iPhone’ach

Owszem cieszy fakt, że firma Tima Cooka całkiem sprawnie reaguje na zgłoszenia użytkowników i usuwa różne błędy i niedociągnięcia ze swojego oprogramowania, ale z drugiej strony wcale niemała liczba usterek może świadczyć, że osoby zajmujące się kontrolą jakości niekoniecznie wypełniają swoje obowiązki.

Dopiero co w zeszły tygodniu wydany został iOS 16.4, czyli kolejna duża aktualizacja do udostępnionego w zeszłym roku iOS 16, a już teraz pojawił się zestaw poprawek. Rozumiem, że tuż po premierze iOS 16 mogłyby jeszcze zdarzać się takie wpadki, ale obecnie ten system operacyjny powinien być już dopracowanym produktem. Cóż, pozostaje tylko miej nadzieję, że w przypadku iOS 17 będzie lepiej.

Wróćmy jednak do samego iOS 16.4.1. Apple informuje, że aktualizacja zawiera ważne poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń. Rozwiązano również problem, w którym warianty karnacji emoji pchających dłoni nie były wyświetlane, a także naprawiono błąd związany z odpowiedziami Siri.

Pamiętacie niedawno opisywany błąd w aplikacji Pogoda? Możliwe, że problem jest po stronie serwera, więc niekoniecznie iOS 16.4.1 go wyeliminuje. Mimo wszystko, zdecydowanie warto pobrać najnowszą aktualizację – jeśli nawet błąd w aplikacji Pogoda wciąż będzie występował, to Apple usunęło inne niedociągnięcia, a także uaktualnione zostały zabezpieczenia.

macOS Ventura 13.3.1

Apple, oprócz z iOS 16.4.1, wydało również aktualizację przeznaczoną dla Maków, która także skupiona jest na usunięciu zgłoszonych błędów. macOS Ventura 13.3.1 naprawa problem, w którym warianty karnacji emoji pchających dłoni nie były wyświetlane. Ponadto usunięto błąd, który powodował, że funkcja automatycznego odblokowywania z wykorzystaniem Apple Watcha przestawała działać.

Oczywiście iOS 16.4.1, a także macOS Ventura 13.3.1, powinny być już dostępne do pobrania na wszystkich wspieranych iPhone’ach i Makach.