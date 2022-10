Platforma VOD Kanału Sportowego już dostępna!

Kanał Sportowy, który powstał w 2019 roku, nieprzerwanie się rozwija i stawia sobie nowe cele. Już od jakiegoś czasu celował w założenie swojej platformy VOD, gdyż nie był zadowolony z usług YouTube’a. Teraz stało się to faktem i można już korzystać z nowej platformy!

Kanał Sportowy ciągle się rozwija

Kanał Sportowy to inicjatywa założona pod koniec 2019 roku przez czterech znanych dziennikarzy: Krzysztofa Stanowskiego, Mateusza Borka, Michała Pola oraz Tomasza Smokowskiego. W środowisku piłkarskim są to bardzo znane persony, które postawiły sobie za cel wprowadzenie nowej jakości na polskim rynku. Wraz z upływem kolejnych tygodni na kanale YouTube Kanału Sportowego pojawiało się coraz więcej treści, także z innych dyscyplin.

Przez te ponad dwa i pół roku KS rozrósł się do tego stopnia, że obecnie zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym wielu redaktorów Weszło, portalu należącego do Krzysztofa Stanowskiego, a gościnnie pojawiają się także dziennikarze innych stacji. Zdecydowanie najpopularniejszym formatem jest Hejt Park, gdzie zapraszani są znani goście. Program odwiedzili m.in.: Najman, Nitro, Kammel, Wojewódzki czy Zaorski.

Kanał Sportowy stawia na własny VOD

Kanał Sportowy już wiele miesięcy temu planował założenie swojej platformy VOD, co jest pokłosiem sytuacji związanej z „Zebraniem Zarządu”. Polsat zablokował charytatywną transmisję na żywo na YouTubie, co mocno nie spodobało się włodarzom KS.

Teraz platforma VOD Kanału Sportowego zadebiutowała i można już z niej korzystać. Co znajdziemy na nowej platformie?

Oprócz standardowych programów, do których zdążył nas już przyzwyczaić Kanał Sportowy, znajdziemy tam także dodatkowe materiały. Jednym z nich jest pokerowy format z udziałem Krzysztofa Stanowskiego. Program oficjalnie został zapowiedziany kilka tygodni temu, a teraz wreszcie zostanie wyemitowany.

Platforma VOD Kanału Sportowego dostępna jest na PC, a także na telefonach i tabletach z systemem Android lub iOS. Pobrać ją można z App Store oraz Google Play. Wkrótce aplikacja zostanie także udostępniona w usłudze Smart TV, ale nie padła jeszcze konkretna data kiedy to nastąpi.

Czy to jest początek zmian na rynku polskiego dziennikarstwa sportowego? Czas pokaże, ale na pewno powstanie takiej platformy to duże wydarzenie. Raz, że pozwoli się odciąć od platfomy YouTube, na której funkcjonowanie nie ma się wpływu, a dwa – z całą pewnością kwestia monetyzacji treści zostanie rozwiązana w inny sposób, przez co zapewne inwestycja we własne VoD szybko się zwróci. I to z nawiązką.