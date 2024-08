Gamescom nie zawiódł. Poznaliśmy szczegóły hitowych gier

Gamescom Opening Night Live to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzowym roku dla graczy. Tym razem zdecydowanie nie zawiodło, bo dostaliśmy dosłownie całą masę świetnych zapowiedzi, rozszerzonych gameplayów do już zapowiedzianych gier, a także kilka dokładnych dat wyczekiwanych premier. Jest na co czekać!

Path of Exile 2: data premiery early access

Na pierwszy ogień idzie zapowiedziane w tamtym roku Path of Exile 2. Od tego czasu twórcy regularnie informują nas o postępach, planowanych mechanikach, a także pokazują urywki rozgrywki. Na Gamescom Opening Night Live dostaliśmy filmik zapowiadający early access.

Testy tego niesamowicie popularnego hack and slasha rozpoczną się już 15 listopada 2024 roku. Gra ma być dostępna na PC (Steam i Epic Games Store), a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W sequelu PoE będzie 12 grywalnych klas i całe mnóstwo archetypów oraz ciekawych buildów. Zdecydowanie jest na co czekać!

Gameplay Sid Meier’s Civilization VII. Czekaliście?

Jeżeli czekaliście na świeży gameplay z Sid Meier’s Civilization VII, to mam dla Was dobrą wiadomość! Na Gamescom wreszcie doczekaliśmy się nowych informacji odnośnie „Civki”. Deweloperzy twierdzą, że będzie to największa część tej kultowej serii. Aspekt budowy został mocno rozbudowany, podobnie jak walka (poprzez czołgi, starcia morskie czy też wierzchowce), aż po różnorodność w epokach historycznych. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że premiera będzie miała miejsce 11 lutego 2025 roku, co teraz zostało potwierdzone!

Grę można już zamówić w przedsprzedaży na PC (Steam i Epic Games Store), PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Podstawowa wersja gry w preorderze, na każdej z wymienionych platform, kosztuje 299 złotych.

Kingdom Come Deliverance 2 będzie miało premierę w 2025 roku

Kingdom Come Deliverance 2 to kolejna, mocno wyczekiwana przez graczy produkcja, która doczekała się świeżego gameplayu podczas Gamescom Opening Night Live. W trakcie pokazu zobaczyliśmy półtoraminutowy trailer, który wygląda niesamowicie obiecująco. Co jeszcze wiemy o grze? 21 sierpnia, w środę, mamy otrzymać pełnowymiarowy, surowy gameplay, a sama gra zadebiutuje w lutym 2025 roku.

Dying Light: The Beast. Kyle Crane powraca!

Najnowszy Dying Light równie dobrze mógłby się nazywać „powrót Kyle’a Crane’a” i byłoby to całkowicie zrozumiałe. Techland podczas Gamescomu zapowiedział nową odsłonę tej świetnej serii, która zbiera bardzo dobre opinie wśród graczy. Dying Light: The Beast to pełnoprawna, samodzielna, kolejna część serii. Tym razem została osadzona w nowym, zamkniętym świecie.

Gracze wcielą się w Kyle’a Crane’a, którego można było poznać podczas poprzednich odsłon (jeżeli nie mieliście okazji ich ograć, to gorąco zachęcam). Crane ucieka od brutalnych eksperymentów i chce się zemścić. Dying Light: The Beast ma mieć premierę w 2025 roku!

Data premiery Indiany Jones i Wielkiego Kręgu

Na Gamescom Opening Night Live nie mogło zabraknąć Indiany Jones i Wielkiego Kręgu. Nie jest to specjalne zaskoczenie, ponieważ Microsoft szykował się na ten pokaz już od dłuższego czasu. Co dostaliśmy? Nowy gameplay, gdzie pokazana jest m.in. walka oraz eksploracja, a także, a może przede wszystkim, oficjalna data premiery. Indiana Jones i Wielki Krąg będzie miało premierę 9 grudnia 2024 roku i wyjdzie na PC oraz Xboxy, a wiosną trafi również na PlayStation 5!

Długo wyczekiwany gameplay Dune: Awakening

O pierwszej, zrobionej z takim rozmachem grze w uniwersum Diuny słyszeliśmy już od długiego czasu. Na kolejnych konferencjach oraz w sieci można było znaleźć masę informacji odnośnie tego, co przygotowuje dla nas FunCom. Trzeba przyznać, że to kultowe uniwersum po prostu zasługuje na dobrą grę, szczególnie że filmy robią prawdziwą furorę.

Dune: Awakening wygląda na produkcję, która powinna spełnić oczekiwania nawet bardzo wymagających graczy. To surwiwalowe MMO zadebiutuje na początku 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Co jeszcze wiemy o grze? Ano to, jak m.in. będzie wyglądał system walki, eksploracji, tworzenia własnych budowli czy pojazdów, a nawet latania!

To wszystko okraszone zostało pustynnym klimatem Arrakis. Na pokazanym gameplayu wygląda to wręcz obłędnie i tworzy świetny klimat. Gracze będą mogli łączyć się w gildie, a także poprzeć jeden z wielkich rodów. Nie wiem jak Wy, ale ja niesamowicie czekam na ten tytuł. :)

Zapowiedziano Borderlands 4

Na koniec coś dla fanów strzelanek FPP. 2K Games podczas Gamescom Opening Night Live 2024 pokazało m.in. Borderlands 4. Na razie mamy relatywnie niewiele informacji o tym tytule, poza tym, że swoją premierę będzie miał w 2025 roku. Borderlands 4 zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Jak sami widzicie, teaser jest bardzo tajemniczy i nie informuje nas praktycznie o niczym. Nie wiemy, jak będzie wyglądał gameplay, ile będzie kosztować gra, ani kiedy będzie miała premierę. Zapewne najważniejsze informacje dotyczące Borderlands 4 poznamy w najbliższych miesiącach.