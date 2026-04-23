Jeden tablet, dwa rozmiary. Lenovo chce rozpieścić graczy

Im większy wybór, tym większa szansa, że jedno rozwiązanie będzie wygodne dla szerszego grona odbiorców. Wie o tym firma Lenovo planująca wydać swój nowy tablet dla graczy w dwóch rozmiarach.

Co wiemy o planach Lenovo?

W maju 2026 roku Lenovo planuje zaprezentować odświeżoną wersję swojego gamingowego smartfona z 2022 roku. Póki co specyfikacja Legion Y70 pozostaje nieznana, jednak pierwsze zapowiedzi sugerują, że sprzęt będzie urodą przypominać smartfony Motoroli.

Nie będzie to jednak jedyna premiera Lenovo 19 maja 2026 roku. Do smartfona skierowanego do graczy dołączy gamingowy tablet. Ponownie przewiduje się recykling sprzed lat i urządzenie ma mieć nazwę Legion Y900 – poza Chinami znany jako Lenovo Tab Extreme. Tym razem jednak wiadomo choć trochę na temat jego parametrów technicznych.

Legion Y900 ma zostać wyposażony w ekran LCD 4K o częstotliwości odświeżania 144 Hz i maksymalnej jasności rzędu 1100 nitów. Całość ma być chroniona szkłem Gorilla Glass 7i. Na zdjęciach udostępnionych przez producenta widać również wsparcie dla rysika oraz opcjonalną klawiaturę.

Lekkim zaskoczeniem może być fakt, że nowy tablet dla graczy przygotowywany przez Lenovo ma być dostępny w dwóch rozmariach. Mniejszy wariant skorzysta z panelu o przekątnej 11,1 cala, natomiast większy będzie dysponował 13-calową matrycą.

Gracze mają z czego wybierać

Wybór jest o tyle ciekawy, że najbardziej rozpoznawalny rywal Lenovo w tej kategorii, czyli Redmagic, obrał inny kierunek w swoich tabletach – model Nova ma ekran o przekątnej 10,9 cala, natomiast Astra to jego mniejszy brat z wyświetlaczem o przekątnej 9,06 cala. Przy okazji warto nadmienić, że od kwietnia 2026 roku wiemy, że tablet Redmagic wkrótce doczeka się następcy.

Czy „mały” Legion Y900 będzie bezpośrednim konkurentem Redmagic Nova? To zależy głównie od tego, na jaki układ mobilny zdecyduje się Lenovo. Możemy się domyślać, że będzie to flagowy chipset, jednak – póki co – brak na ten temat konkretów.