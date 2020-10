Jakie smartfony do 2000 złotych są warte uwagi? Sprawdzamy!

Równo miesiąc temu pochyliłam się nad tematem smartfonów do 1000 złotych. Dziś z kolei czas na urządzenia dwukrotnie droższe. Jakie smartfony do 2000 złotych są warte uwagi? Sprawdźmy to!

Jakiś czas temu miałam okazję testować OnePlusa Nord w wersji droższej, która nie łapie się do niniejszego zestawienia (12 GB RAM / 256 GB pamięci kosztuje 2299 złotych). Nazwałam go wtedy “średniakiem z ambicjami”. Dokładnie tak samo można powiedzieć o tańszej edycji smartfona, która jest w stanie powalczyć z pozostałymi smartfonami z tej półki cenowej.

Zacznijmy od tego, że jest to jedyny smartfon z dzisiejszego wpisu, w którym znajdziemy ekran AMOLED o odświeżaniu 90 Hz (podobnie jest w konkurencyjnej propozycji Motoroli, ale tam jest panel IPS). Do tego ma też fizyczny przełącznik trybów dźwięku umieszczony na jednej z krawędzi telefonu, będący przydatnym dodatkiem.

Na plus w jego przypadku wypada również szybkie ładowanie dzięki 30-Watowej ładowarce (trwa zaledwie godzinę), ogólna wydajność i kultura pracy, niezłe aparaty oraz etui dodawane do zestawu sprzedażowego.

Na minus? Głośnik mono, brak 3.5 mm jacka audio, kiepskawy aparat macro oraz brak slotu kart microSD.

Reno 4 jest bardzo świeżym smartfonem na polskim rynku – do sprzedaży trafił dosłownie 2,5 tygodnia temu. Karol pisał wtedy o nim, że w swojej cenie jest to “gadżet kompletny”. I trudno się z nim nie zgodzić.

Smartfon Oppo Reno 4 spodoba się przede wszystkim osobom, które oczekują od swojego urządzenia mniejszych wymiarów i wagi. Patrząc na konkurencję w podobnej cenie trudno o bardziej kompaktową konstrukcję – jedynie OnePlus Nord jest mniejszy, ale za to nieco cięższy.

Smartfon został wyposażony w czytnik linii papilarnych w ekranie. Co ważne, można go bardzo szybko naładować za pomocą 30-Watowej ładowarki dołączanej do pudełka.

Ciekawostką niech będzie fakt, że Oppo Reno 4 sprzedawany w Polsce jest w wersji z procesorem Snapdragon 720 i 4G na pokładzie, podczas gdy w Chinach można go znaleźć z 5G i Snapdragonem 765.

Sporą wagę przykładam do tego, jak wyglądają urządzenia, które przechodzą przez moje ręce. No i muszę przyznać, że spośród wszystkich opisywanych dziś propozycji, choć każda ma coś w sobie i nieco inaczej się prezentuje, tak Galaxy A71 wygląda chyba najciekawiej – a na pewno wyróżnia się na tle konkurencji.

Samsung Galaxy A71 jest właściwie propozycją kompletną – do pełni szczęścia brakuje może więcej pamięci RAM lub mocniejszego procesora (zwłaszcza względem rywali). Super AMOLED, akumulator o pojemności 4500 mAh i niezły aparat 64 Mpix są jednak argumentami, które potrafią przemówić do potencjalnych klientów.

A jeśli jesteście zainteresowani Samsungiem Galaxy A71, musicie wiedzieć, że aktualnie w Media Expert trwa promocja, w ramach której możecie go kupić za 1699 złotych – czyli aż o 300 złotych taniej! Pamiętajcie jednak, że akcja jest ograniczona czasowo – trwa tylko do 19 października i ilościowo (w momencie publikacji niniejszego materiału jeszcze sporo sztuk było dostępnych).

Moto G 5G Plus jest najtańszym smartfonem Motoroli z 5G na pokładzie. Charakteryzuje się długim czasem pracy na jednym ładowaniu, 3.5 mm jackiem audio, szerokim kątem w przednim aparacie (co wcale nie jest często spotykane) czy ekranem o częstotliwości odświeżania wynoszącej 90 Hz (niestety, tylko IPS).

W mojej recenzji Motoroli Moto G 5G Plus znalazłam nieco wad tego modelu. Do największych zaliczam wydajność pozostawiającą pewien niedosyt, dość kiepski aparat, głośnik mono oraz długie ładowanie, ale… to moja opinia. Wy możecie mieć zgoła odmienną ;)

Na koniec zostawiłam smartfon, który – patrząc na porównanie parametrów technicznych opisywanych w niniejszym wpisie modeli – zdecydowanie ma szansę na miano najciekawszego w tej półce cenowej. Piszę o nim jednak dopiero na sam koniec z jednego powodu – jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży w Polsce.

Aktualnie, do 26 października, trwa przedsprzedaż, w ramach której gratisem dla klientów są słuchawki bezprzewodowe Mi True Wireless Earphones 2 (koszt ich samych to ok. 119 złotych).

Nie mieliśmy jeszcze okazji testować Xiaomi Mi 10T 5G, ale jedno jest pewne – zapowiada się naprawdę dobrze. Jako jedyny smartfon, spośród naszej dzisiejszej piątki, ma flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, co powinno przełożyć się na wysoką wydajność urządzenia.

Szkoda tylko, że Mi 10T 5G dość dużo waży – aż 216 g. Na jego pokładzie brakuje 3.5 mm jacka audio oraz slotu kart microSD, a fizyczny czytnik linii papilarnych umieszczony jest na prawej krawędzi (co wcale nie musi być minusem, o ile tylko będzie sprawnie i szybko działał).

Warto pamiętać, że Xiaomi Mi 10T 5G występuje w dwóch wersjach – w opisywanej z 128 GB pamięci i 6 GB RAM, jak również droższej o 200 złotych – z 8 GB RAM (pamięć zostaje taka sama).

Poniżej znajdziecie porównanie parametrów wszystkich opisywanych dziś smartfonów do 2000 złotych w zbiorczej tabeli:

model OnePlus Nord 5G Oppo Reno 4 Samsung Galaxy A71 Motorola Moto G 5G Plus Xiaomi Mi 10T 5G ekran Optic AMOLED 6,44” 2400×1080 90 Hz OLED 6,4” 2400×1080 Super AMOLED 6,7” 2400×1080 IPS 6,7” 2520×1080 90 Hz IPS 6,67” 2400×1080 procesor Snapdragon 765G Snapdragon 720G Snapdragon 730 Snapdragon 765 Snapdragon 865 GPU Adreno 620 Adreno 618 Adreno 618 Adreno 620 Adreno 650 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 aparat 48 + 8 + 5 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 12 + 5 + 5 Mpix 48 + 8 + 5 + 2 Mpix 64 + 13 + 5 Mpix kamerka 32 + 8 Mpix 32 Mpix 32 GB 16 + 8 Mpix 20 Mpix bateria 4115 mAh 4015 mAh 4500 mAh 5000 mAh 5000 mAh NFC tak tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C typu C microSD nie nie tak tak nie dual SIM tak tak hybrydowy hybrydowy tak 3.5 mm jack audio nie tak tak tak nie czytnik linii papilarnych w ekranie w ekranie w ekranie na prawym boku na prawym boku wymiary 158,3 x 73,3 x 8,2 mm 160,3 x 73,9 x 7,7 mm 163,5 x 75,9 x 7,9 mm 168 x 74 x 9 mm 165,1 x 76,4 x 9,3 mm waga 184 g 165 g 176 g 207 g 216 g cena 1999 złotych 1899 złotych 1999 złotych 1899 złotych 1999 złotych oferta Media Expert link link (do 19.10.2020 w promocji za 1699 złotych!) link link

Można to podsumować tak: jeśli szukacie smartfona z … to warto pomyśleć nad …:

z ekranem AMOLED/OLED: OnePlus Nord, Oppo Reno 4 lub Samsung Galaxy A71,

z 5G: OnePlus Nord, Motorola Moto G 5G Plus lub Xiaomi Mi 10T 5G,

ze slotem kart microSD: Samsung Galaxy A71 lub Motorola Moto G 5G Plus,

z 3.5 mm jackiem audio: Oppo Reno 4, Samsung Galaxy A71 lub Motorola Moto G 5G Plus,

z czytnikiem linii papilarnych na prawej krawędzi: Motorola Moto G 5G Plus lub Xiaomi Mi 10T 5G,

z czytnikiem w ekranie: OnePlus Nord, Oppo Reno 4 lub Samsung Galaxy A71,

z ekranem o wyższym odświeżaniu niż standardowe 60 Hz: OnePlus Nord.

A jakie są Wasze typy smartfonów do 2000 złotych? Komentarze są do Waszej dyspozycj.