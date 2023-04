Na co zwrócić uwagę kupując telewizor… ale nie do oglądania telewizji?

Artykuł sponsorowany

Telewizor już od dawna nie służy nam tylko do oglądania programów telewizyjnych. W dobie wielu dostępnych platform streamingowych, konsol oraz zwyczajnej możliwości wykorzystania telewizora w charakterze monitora do PC, oglądanie kanałów telewizji naziemnej lub satelitarnej zwyczajnie schodzi na drugi plan. Na co więc zwrócić uwagę, przy zakupie tego typu urządzenia, z zamysłem wykorzystania go do szeroko pojętej rozrywki…?

Telewizory tylko do oglądania kanałów telewizyjnych? Już od dawna nie!

Nie wiem jak Wy, ale ja odnoszę wrażenie, że telewizor obecnie służy młodszym odbiorcom głównie w charakterze większego monitora. Mój przyjaciel kupił telewizor do konsoli i komputera, ponieważ oferował podobne parametry, co interesujący go monitor MSI, przy zauważalnie niższej cenie. W moim pokoju stoi natomiast telewizor 4K, który kupiłem już kilka lat temu z myślą o grze na konsoli. Programami telewizyjnymi do tej pory się nie zbrukał i raczej już tak zostanie…

Oczywiście nie twierdzę, że programy dostępne w ramach telewizji naziemnej przeszły do lamusa, co to, to nie! Przecież wciąż są warte uwagi kanały, natomiast na tych mniej wartych uwagi, od czasu do czasu pojawi się jakiś ciekawy film lub serial, którego nie da się obejrzeć online. Nie zapominajmy także o posiadaczach telewizji satelitarnej, którzy mają ogromny wybór różnego rodzaju kanałów – od dokumentalnych, przez sportowe, aż po oferujących szeroko pojętą rozrywkę.

Tylko jaki telewizor kupić, jeśli mamy konkretne wymagania? Krótka odpowiedź – jak najlepszy. Dziękuję, koniec artykułu, życzę miłego dnia! ;)

Dłuższa odpowiedź – to zależy od tego, do czego będzie nam w głównej mierze służył. Do oglądania programów telewizyjnych, dostępnych w ramach pakietu telewizji naziemnej? Może do oglądania programów dostępnych w naszym pakiecie telewizji satelitarnej? Albo w ogóle będzie nam służyć, jak mojemu przyjacielowi, w charakterze monitora do PC…?

Telewizor do oglądania programów telewizyjnych

Zaczniemy nieco stereotypowo oraz już ciut przestarzale, ponieważ, jak wspomniałem, TV od dawna nie służy już tylko do tego. Jeśli jednak należysz do tej grupy odbiorców, która nie jest zainteresowana opłacaniem serwisów VOD oraz nie posiadasz dostępu do telewizji satelitarnej, osobiście celowałbym w telewizory Full HD. Telewizja naziemna wciąż nie oferuje bowiem zbyt wielu kanałów w rozdzielczości 4K, toteż dopłacanie do telewizora tego typu wydaje się pozbawione sensu.

Oczywiście pod warunkiem, że nie mamy zamiaru zmieniać naszych przyzwyczajeń, związanych z korzystaniem z telewizora. Jeśli bowiem myślimy o założeniu kablówki lub wykupieniu dostępu do telewizji satelitarnej, warto się poważnie zastanowić nad telewizorem 4K. Liczba kanałów, oferujących rozdzielczość QHD, jest bowiem zauważalnie wyższa niż w przypadku telewizji naziemnej – wiele jednak zależy od oferty konkretnego operatora i warto na to również zwrócić uwagę.

Pozostaje także kwestia wbudowanego tunera DVB-T. Część ze sprzedawanych w sklepach urządzeń wciąż ma DVB-T, podczas gdy standardem stało się DVB-T2/HEVC. Różnica teoretycznie pozorna, gdyż obecnie wszystkie sprzedawane w sklepach telewizory muszą być zdolne do odbierania sygnału telewizji naziemnej, jednak warto zwrócić nań uwagę. W praktyce bowiem brak wsparcia dla HEVC może skutkować niedostępnością niektórych kanałów…

Telewizor do wykorzystania w charakterze monitora

Tego typu rozwiązanie najpewniej w głównej mierze przemówi do posiadaczy konsol – możliwość grania w najnowsze produkcje na wielkim ekranie jest zdecydowanie atrakcyjną opcją. Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć komputer do 55-calowego TV i cieszyć się (zależnie od mocy jednostki) jeszcze lepszą wydajnością niż może nam zaoferować konsola. Przekątna takiego sprzętu jest oczywiście zależna od dostępnej ilości wolnego miejsca oraz odległości, w jakiej od tego urządzenia siedzimy, toteż każdy musi sobie ją dobrać indywidualnie.

Tutaj zdecydowanie warto zwrócić uwagę na rozdzielczość i wybrać przynajmniej opcję oferującą 4K (dla większych telewizorów) lub FHD/FHD+ (dla mniejszych propozycji). Gracze powinni również popatrzeć na częstotliwość odświeżania ekranu – osobiście sugerowałbym nie schodzić poniżej wartości 90 Hz, jeśli mamy zamiar podłączyć wydajny komputer lub konsolę obecnej generacji. Jeśli zaś interesuje nas praca na takim sprzęcie, to (o ile nie mówimy o obróbce zdjęć i filmów) podstawowa wartość odświeżania ekranu powinna nam w zupełności wystarczyć.

Wróćmy jeszcze na moment do graczy, gdyż częstotliwość odświeżania ekranu nie jest jedyną istotną kwestią. Ważne jest także opóźnienie obrazu i tutaj niestety nie zawsze mamy informację wyrażoną w milisekundach, jak to ma miejsce w przypadku monitorów. Warto więc sprawdzać jakiego rodzaju technologie dla graczy przewidzieli producenci w swoich produktach i czy któraś z nich odnosi się do kwestii opóźnień.

Jeden, by z wszystkich odtwarzać! (fot. Tabletowo.pl)

Ah, i niezwykle istotna rzecz – wsparcie dla HDMI 2.1! Jeśli chcecie wykorzystać cały potencjał, drzemiący w konsolach najnowszej generacji, to must have.

Telewizor do platform VOD

Tutaj chyba nikogo nie muszę przekonywać, że najlepszą opcją będzie telewizor smart tv. Możliwość bezpośredniego podłączenia TV do internetu sprawi, że nie będziemy musieli marnować energii elektrycznej, potrzebnej do zasilenia konsoli lub PC, jeśli zechcemy obejrzeć coś na platformie streamingowej. Najbardziej uniwersalny będzie sprzęt operujący na systemie Android, jednak nie oznacza to wcale, że najlepszy.

Część producentów ma bowiem własne systemy operacyjne, jedne lepsze, inne gorsze, jednak każdy smart TV ma jakiś wgrany. Dlatego warto sprawdzić, czy interesujący nas serwis VOD oferuje aplikację na interesujący nas telewizor. Wsparcie dla najpopularniejszych możemy sprawdzić, chociażby patrząc na pilota, gdyż część z tych urządzeń ma dedykowany przycisk do włączenia Netflixa, Disney+ czy Amazon Prime Video (i nie tylko!). Co się zaś tyczy rozdzielczości, to tutaj zdecydowanie najlepszą opcją będzie sprzęt oferujący odtwarzanie obrazu w 4K.

9.9 Ocena

Przykładowe rozstawienie przycisków dedykowanych konkretnym platformom VOD na pilocie (fot. Wojciech Loranty)

Kilka uwag ogólnych…

Tutaj zebrałem jeszcze kilka aspektów, którym warto się przyjrzeć podczas wyboru nowego telewizora. Nie mogłem ich przypisać do żadnej kategorii, ponieważ do każdej pasowały, toteż zdecydowałem się na utworzenie nowej, nazwijmy to, ogólnej.

Pierwszą istotną rzeczą niechaj będzie technologia obrazu – najlepsze wrażenia wizualne zapewni nam urządzenie, wykorzystujące technologię QD-OLED, jednak jeśli nie identyfikujemy się jako krytycy technologii wizualnych, to mini LED oraz Full Array LED również powinny być dla nas w pełni satysfakcjonujące.

Przy tej okazji warto także sprawdzić rodzaj technologii audio oraz głośniki wbudowane w telewizor. Wsparcie dla Dolby Atmos zagwarantuje wrażenie przestrzennego dźwięku, natomiast firmowe głośniki mogą sprawić, że audio będzie czyste i bardzo bogate w różnego rodzaju szczegóły.

Nie można również zapomnieć o poborze energii, toteż aspekt klasy energetycznej sprzętu również powinien być dla nas istotny. Większe i bardziej wydajne urządzenia będą rzecz jasna potrzebowały większej ilości energii (szczególnie przy włączonej technologii HDR), jednak i tak warto porównać je między sobą. Ostatecznie telewizor nie jest produktem zmienianym co rok, a raczej raz na kilka lat (lub dłużej). Różnice w kosztach eksploatacji przez cały okres żywota tego sprzętu mogą być zatem naprawdę znaczące, szczególnie przy częstym użytkowaniu!

Ostatnią istotną rzeczą jest… rodzaj podstawy! Zależnie od miejsca, w którym telewizor ma zostać postawiony, warto sprawdzić, czy jest wystarczająco miejsca na nóżki, czy też jednak musimy postawić na stopkę. To też ważne, jeśli przed telewizorem chcemy postawić soundbar.

Biorąc pod uwagę każdy z tych aspektów, w zasadzie gwarantujemy sobie spokój ducha oraz zadowolenie z nowego sprzętu. Rzecz jasna możemy zwrócić uwagę na inne kwestie, jak chociażby wsparcie dla HDR10+ czy Dolby Vision albo możliwość wykorzystania TV w charakterze obrazu. W moim odczuciu są to już jednak kwestie drugorzędne, przez wzgląd na fakt, iż obecnie większość sprzętów oferuje wsparcie przynajmniej dla HDR10, natomiast pomysł ciągłego wyświetlania obrazu na telewizorze nie każdemu musi się podobać…

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie telewizorów dostępnych w ofercie sklepu