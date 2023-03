Telewizory nie tylko do oglądania telewizji

Artykuł sponsorowany

Przez wiele lat telewizory kojarzyły nam się głównie z oglądaniem telewizji i różnych programów informacyjnych bądź seriali. Ta sztuka jednak zanika wśród młodszych ludzi, którzy znaleźli inne zastosowania dla TV – granie w gry, oglądanie YouTube czy też słuchanie podcastów podczas sprzątania. Oglądanie telewizji zanika wśród młodzieży i nie ma się co temu dziwić.

Uczciwie trzeba przyznać, że młodsze pokolenia coraz rzadziej sięgają po rozrywkę zwaną „telewizją”. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele, ale przede wszystkim jest nim brak jakichkolwiek ciekawych treści na tych najpopularniejszych stacjach. To powoduje, że coraz częściej młode osoby sięgają po twórczość dostępną w internecie i tak już zostaje to z nimi w późniejszych latach. Sam się łapię na tym, że coraz częściej oglądam mecze piłkarskie w internecie zamiast w TV – pomimo tego, że są dostępne i tu, i tu. Do czego więc można wykorzystać telewizor zamiast do oglądania telewizji?

Platformy streamingowe na TV

Praktycznie wszystkie nowe telewizory mają dostępne aplikacje do oglądania YouTube’a lub Twitcha. Zazwyczaj korzystają z systemu opartego o Android TV, więc możemy wtedy używać na nich także innych aplikacji, jak Netflix, Disney+ bądź HBO. W obecnych czasach możliwości jest sporo i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Nie oszukujmy się też, ale przyjemność z oglądania nowego odcinka The Last of Us będzie większa, gdy odpalimy go na TV, a nie na małym ekranie laptopa.

Nowe telewizory LG wyposażone są w system operacyjny LG, czyli popularny webOS. To świetnie działający system, na który zazwyczaj nie można narzekać. Dzięki niemu możemy właśnie odpalić popularnego YT lub inne platformy i korzystać z nich bez najmniejszych problemów. Ja sam preferuję oglądać lifestyle’owe treści właśnie na dużym ekranie telewizora, a nie małym monitorze podłączonym do PC.

Grafika promująca Disney+ (fot. Polsat)

Nie samymi serialami człowiek żyje

Jako że nie samymi serialami i filmami człowiek żyje, nie wypada nie wspomnieć także o innych możliwościach, jakie daje nam smart TV. Telewizory marki Sony nie tylko są wyposażone w niesamowicie dobrze zrobione wyświetlacze, które gwarantują wyraźne kolory i niskie opóźnienie, ale także mają odpowiedni system operacyjny. Dzięki temu np. odpaliłem Spotify podczas sprzątania domu i przesłuchałem całą płytę club2020. W innych okolicznościach nie miałbym na to czasu, a że nie jestem fanem siedzenia całego dnia w słuchawkach, to odpalenie tego na głośnikach podłączonych do TV było strzałem w dziesiątkę.

Inną opcją na wykorzystanie telewizora może być także włączenie podcastu lub czegokolwiek innego do słuchania w tle, ponieważ wtedy przyjemniej mija czas. To świetne wykorzystanie możliwości, jakie nam dają nowe telewizory. Oczywiście to wszystko można byłoby zrobić także na telefonie, ale jak – wspomniałem wcześniej – nie jestem przekonany do siedzenia całego dnia ze słuchawkami.

Sport bez kablówki? Teraz to możliwe

Dzięki nowoczesnej technologii możemy oglądać sportowe wydarzenia bez kablówki. Premier League lub La Liga bez telewizji? Nie ma problemu, wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie programy. Telewizory Samsung pozwalają na zainstalowanie takich aplikacji, jak Viaplay, Canal+ Online, Eleven Sport czy też Polsat Box Go. Co ważniejsze, nie musimy mieć osobno każdej z nich. Jeżeli jesteśmy fanami piłki nożnej, wystarczy wykupienie abonamentu w takim Canal+, by otrzymać także dostęp do treści Eleven i Polsatu.

Oczywiście oglądanie sportu w internecie (nawet poprzez aplikacje na telewizory) ma swoje minusy. Często niestety opóźnienie względem telewizji satelitarnej to kilka do kilkunastu sekund. Wraz z rozwojem technologii ta różnica będzie spadać, ale jeszcze występuje i należy mieć to na uwadze.

Telewizor przyda się także do gamingu

Nowoczesne telewizory są także przystosowane do gamingu. To kolejna z fajnych rzeczy, która jest świetnym substytutem oglądania telewizji. Możemy nie tylko podłączyć PC czy też konsolę za pomocą HDMI, ale również skorzystać z grania w chmurze, dzięki GeForce NOW lub innej usługi. Możliwości jest sporo i każdy powinien znaleźć coś dla siebie – niezależnie od tego czy woli grać na swoim sprzęcie, czy też robić to samo za pomocą chmury.

Nowe telewizory często oferują nam rozdzielczość 4K i 120 Hz w wybranych grach, a do tego bardzo niski czas reakcji, wynoszący 0,1 ms. Dzięki temu przy bardzo dynamicznej akcji, np. w FPS-ach, nie będziemy w tyle względem innych graczy. TV LG korzystają także z technologii Nvidia G-Sync, AMD FreeSync i VRR. Z kolei np. urządzenia Sony po wykryciu podłączenia konsoli potrafią przejść w tym ALLM (Auto Low Latency Mode), który pozwala na bardziej responsywną rozgrywkę.

Telewizor może dać nam dużo dobrej zabawy. Szczególnie, że zapewnia o wiele lepsze wrażenia niż smartfony czy mniejsze monitory do PC.

Tekst powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie telewizorów dostępnych w ofercie sklepu