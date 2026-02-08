Stacja bazowa, która nie tylko służy do ładowania, ale też automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, a czasem też myje i suszy nasadki mopujące, to wyśmienity dodatek. Dzięki niemu robot sprzątający zapewnia jeszcze wyższy poziom wygody i higieny na co dzień. Co więcej – to wcale nie musi dużo kosztować, czegp najlepszym dowodem jest ten ranking tanich robotów sprzątających ze stacją oczyszczającą.

Dobry i tani robot sprzątający ze stacją opróżniającą? Tak, jest coś takiego

To, że najlepsze roboty sprzątające na rynku mają w zestawach stacje oczyszczające, nie jest niczym niezwykłym. Co jednak mają zrobić osoby, które oczekują takiego poziomu wygody i higieny, ale nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na to, by na tego typu sprzęt wydać 3, 4 czy 5 tysięcy złotych?

Powoli staje się to standardem, dzięki czemu na rynku coraz częściej można spotkać tanie roboty sprzątające, wyposażone w stacje oczyszczające. Ceny najtańszych modeli rozpoczynają się już w okolicach 1000 złotych, a dokładając kilka stówek można już w pewnym zakresie przebierać między ofertami różnych producentów.

Co ważne, to możliwe, by kupić takiego taniego robota sprzątającego, który równocześnie będzie dobry – zaoferuje wysoką moc ssania, szczotki zapewniające niezłą skuteczność odkurzania, nierzadko także funkcję mopowania, a do tego całkiem długi czas działania oraz wygodne sterowanie z poziomu intuicyjnej aplikacji na telefon. Właśnie takie urządzenia znajdziesz w tym rankingu.

Jaki tani robot ze stacją oczyszczającą? Ranking 2026:

Jak widzisz, na ranking tanich robotów sprzątających ze stacją czyszczącą składa się pięć modeli. Każdy z nich ma nieco inną charakterystykę, dzięki czemu – w co wierzę – uda Ci się znaleźć wśród nich idealny sprzęt dla siebie.

Każdy z nich oferuje moc ssania na poziomie minimum 8000 Pa (a rekordzista w zestawieniu może pochwalić się mocą aż 25000 Pa). Do tego cztery modele umożliwiają skorzystanie z funkcji mopowania, pozwalającej czyścić podłogi nie tylko na sucho, ale i na mokro. W dodatku trzy urządzenia myją i suszą nakładki mopujące, a jedno jeszcze automatycznie dozuje detergent (tak właściwie to dwa, ale w przypadku Movy konieczne jest dokupienie akcesorium).

Roboty w tym rankingu cechują się także sprawnym poruszaniem się po podłogach i unikaniem przeszkód. Mogą również pochwalić się długim czasem działania i całkiem cichą pracą. Po konkrety odsyłam zaś do opisów poszczególnych modeli, a skoro tak, to…

Zaczynamy!

Dreame D20 Pro Plus – najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych

Ranking otwiera Dreame D20 Pro Plus. W mojej opinii jest to w tej chwili najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych w ogóle, nie tylko spośród modeli oferujących funkcję automatycznego odsysania nieczystości po skończonym odkurzaniu.

Spośród jego największych atutów wymieniłbym przede wszystkim moc ssania sięgającą 13000 Pa, wysuwaną szczotkę boczną, która dobrze radzi sobie ze sprzątaniem przy krawędziach i w narożnikach oraz podwójną szczotkę główną, w którą nie wplątują się włosy.

Nie bez znaczenia jest też sprawnie działająca nawigacja, a do tego możliwość pokonywania progów (do 2 cm). Z kolei czas pracy, sięgający niemal 5 godzin na jednym ładowaniu, to wynik, do którego nikt raczej nie będzie miał zastrzeżeń.

Dreame D20 Pro Plus (źródło: Dreame / RTV Euro AGD)

Z minusów: przede wszystkim nakładka mopująca, która co najwyżej pozwoli odświeżyć podłogę, ale o faktycznym myciu na mokro nie ma co marzyć. Trzeba też mieć świadomość, że jest to dość głośne urządzenie (na pełnych obrotach generuje hałas w okolicach 75 dB).

Najważniejsze cechy robota Dreame D20 Pro Plus:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 13000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania i odsysania kurzu,

pojemność zbiornika na kurz: 500 ml w robocie + worek w stacji,

średnica: 35 cm,

wysokość: 9,69 cm,

poziom hałasu: ~75 dB,

czas pracy: do 4,5 godz.,

czas ładowania: 6 godz.,

cena i dostępność:

Eufy E20 – coś więcej niż robot sprzątający

Eufy E20 to nie tylko robot sprzątający – to kompleksowe rozwiązanie do utrzymywania czystości w domu. To tak naprawdę trzy odkurzacze w jednym: automatyczny, pionowy oraz ręczny. W różnych obudowach można zainstalować ten sam silnik, oferujący moc ssania do 30000 Pa (w trybie odkurzacza) lub 8000 Pa (w trybie robota). Jest on ładowany w stacji bazowej, która oferuje również automatyczne odsysanie zebranego kurzu.

Dzięki laserowej nawigacji robot sprawnie porusza się po pomieszczeniu i omija przeszkody, a wspomniany silnik zapewnia skuteczne zbieranie kurzu i okruchów. Akumulator pozwala mu działać nawet 3 godziny na jednym ładowaniu, a z poziomu aplikacji wszystko można sobie poustawiać i zautomatyzować.

Eufy Robot Vacuum 3-in-1 E20 (fot. Anker)

Przy tym wszystkim robot jest dość cichy, trzeba też jednak wspomnieć o jednej wadzie. Eufy E20 to kompleksowe rozwiązanie do sprzątania, ale wyłącznie na sucho. Żaden z modułów nie oferuje mopowania – miej to na uwadze.

Najważniejsze cechy robota Eufy E20:

funkcje: tylko odkurzanie,

moc ssąca: 8000 Pa (robot) / 30000 Pa (odkurzacz),

stacja bazowa: do ładowania i odsysania kurzu,

pojemność zbiornika na kurz: pojemnik w robocie + worek 3 l w stacji,

średnica: 35 cm,

wysokość: 8,5 cm,

poziom hałasu: ~60 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 2,5 godz.,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Eufy E20 ok. 1200 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Roborock QR 798 – dobry i tani robot ze stacją czyszczącą

Jeśli masz do wydania jakieś 1500 złotych, to moim zdaniem trudniej będzie o lepszy wybór niż Roborock QR 798. Pod tą nazwą kryje się świetny robot sprzątający, oferujący odkurzanie z mocą 10000 Pa i mycie podłóg przy użyciu obrotowych padów mopujących.

Co najlepsze – częścią zestawu jest stacja bazowa, która poza ładowaniem i automatycznym odsysaniem kurzu zajmuje się również myciem i suszeniem mopów, dzięki czemu przez długie tygodnie robot może być całkowicie bezobsługowy, a Ty – cieszyć się nie tylko czystymi podłogami, ale i wysokim poziomem higieny.

Roborock QR 798 (źródło: Roborock / RTV Euro AGD)

W testach Roborock QR 798 wypada naprawdę dobrze. Jest chwalony za skuteczność sprzątania, niski poziom generowanego hałasu oraz sprawne poruszanie się po pomieszczeniu i inteligentne omijanie przeszkód. Nie bez znaczenia jest również wygodna w obsłudze aplikacja do zarządzania robotem. Minusy? Przede wszystkim nieco rozczarowujące odkurzanie w narożnikach oraz brak możliwości dodania detergentu do wody.

Najważniejsze cechy robota Roborock QR 798:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 10000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

pojemność zbiornika na kurz: 0,33 l w robocie + worek w stacji,

średnica: 35,3 cm,

wysokość: 9,65 cm,

poziom hałasu: ~65 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 4 godz.,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Roborock QR 798 ok. 1600 zł Allegro Media Markt RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Mova E40 Ultra – kompletny robot w dobrej cenie

Świetną alternatywą dla wyżej opisanego modelu jest Mova E40 Ultra. Ponownie mamy do czynienia z urządzeniem wielofunkcyjnym, które odkurza i mopuje przy użyciu dwóch obrotowych padów, a stacja bazująca oferuje ładowanie, odsysanie kurzu oraz mycia i suszenie nakładek.

Robot marki Mova jest głośniejszy od swojego rywala z logo Roborock, ale za to cechuje go moc ssania sięgająca aż 19000 Pa. Jeśli więc bardziej niż na – nazwijmy to – kulturze pracy zależy Ci na wydajności, E40 Ultra prawdopodobnie lepiej sprawdzi się w Twoim mieszkaniu. Zarówno odkurzanie, jak i mopowanie stoi tu na bardzo wysokim poziomie.

Ogólnie rzecz biorąc jest to dobry wybór dla wielu osób, choć należy też mieć świadomość ograniczeń tego sprzętu. To przede wszystkim nie najlepsze radzenie sobie z dywanami oraz – podobnie jak w przypadku QR 798 – kiepskie sprzątanie w narożnikach oraz brak możliwości dodania detergentu do wody (przynajmniej fabrycznie, bo można dokupić sobie odpowiednie akcesorium).

Najważniejsze cechy robota Mova E40 Ultra:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 19000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

pojemność zbiornika na kurz: 0,35 l w robocie + worek w stacji,

średnica: 35 cm,

wysokość: 9,7 cm,

poziom hałasu: ~72 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 3,5 godz.,

cena i dostępność:

Dreame L10s Ultra Gen 3 – najlepszy tani robot ze stacją

Jeśli chcesz wydać maksymalnie 2000 złotych, czyli faktycznie interesuje Cię stosunkowo tani robot sprzątający, to w tej chwili nie wahałbym się i postawiłbym na Dreame L10s Ultra Gen 3. W mojej opinii jest to bezkonkurencyjny model w tej kategorii cenowej – no chyba że zestawimy go z urządzeniami dostępnymi od czasu do czasu w cenach promocyjnych.

Do rzeczy: Dreame L10s Ultra Gen 3 oferuje odkurzanie z mocą ssania sięgającą aż 25000 Pa, a przy tym wcale nie generuje jakoś bardzo dużo hałasu. Wysuwana szczotka boczna pozwala w dodatku na dokładne sprzątanie przy krawędziach i w narożnikach. Robot umożliwia również czyszczenie podłóg na mokro, a stacja bazowa pozwala także na automatyczne dozowanie detergentu. Klasa!

Dreame L10s Ultra Gen 3 (źródło: Dreame)

Przyjazna aplikacja o sporych możliwościach, kompleksowa troska o dywany, optymalne obieranie trasy sprzątania i skuteczne unikanie przeszkód – oto kolejne atuty przemawiające za wyborem tego modelu. Można by wspomnieć o pewnych brakach względem dużo droższych urządzeń, ale szczerze mówiąc: faktycznych minusów trzeba by szukać na siłę.

Najważniejsze cechy robota Dreame L10s Ultra Gen 3:

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 25000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

pojemność zbiornika na kurz: 0,25 l w robocie + worek 3,2 l w stacji,

średnica: 35 cm,

wysokość: 9,65 cm,

poziom hałasu: ~70 dB,

czas pracy: do 3,5 godz.,

czas ładowania: 3,5 godz.,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Dreame L10s Ultra Gen 3 ok. 1800 zł Allegro Komputronik Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Czy warto kupić robot sprzątający ze stacją czyszczącą? A jeśli tak, to który?

Robot sprzątający z wielofunkcyjną stacją bazową wnosi wygodę czyszczenia podłóg na jeszcze wyższy poziom. Nie tylko samo odkurzanie (a ewentualnie także mopowanie) odbywa się bez Twojego udziału, ale do tego nie musisz nawet zajmować się opróżnianiem pojemnika na kurz. A przynajmniej nie musisz tego robić codziennie, lecz w najgorszym razie co kilka tygodni. Dlatego – tak – zdecydowanie warto.

Jeśli zaś chodzi o to, który model konkretnie wybrać, wiele zależy od tego, czego oczekujesz i ile możesz wydać. Jeżeli niewiele, to wierzę, że któreś z urządzeń, które znalazły się w tym zestawieniu, zdoła sprostać Twoim wymaganiom. Jeśli zaś dysponujesz większym budżetem, to i wybór jest większy, a ryzyko zawodu – maleje.