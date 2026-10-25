Jaki będzie składany iPad? Inspiracja jest na wyciągnięcie ręki

iPhone Duo ledwo co zadebiutował na rynku, a niektórzy już zaczynają wypatrywać kolejnego produktu Apple, który zasługuje na składaną formę, czyli tabletu. Choć do „iPada Duo” jeszcze daleka droga, wiemy, jak może się prezentować, dzięki istniejącemu na rynku rozwiązaniu.

Udany debiut Apple

W obecnych czasach raczej mało który producent elektroniki zakłada, że wydane niedawno urządzenie odniesie duży sukces. Wszystkiemu winne są oczywiście podwyżki cen związane z kosztem zakupu pamięci.

Tymczasem gigant z Cupertino nie doszacował tego, jak wiele osób czekało na premierę składanych urządzeń z jabłkiem na pleckach. iPhone Duo sprzedaje się sporo powyżej oczekiwań Apple i musi ono zaplanować zwiększenie celów produkcyjnych aż o 44%. Nic dziwnego, że pojawiają się pytania o jeszcze jedno składane urządzenie w portfolio firmy, czyli tablet.

Jaki będzie „iPad Duo”? Zapytaj Huawei

Jeden z użytkowników Weibo, posługujący się pseudonimem Kang, odpowiedział jednemu z użytkowników, który „wyczuwa Duo w wersji Max w przyszłości”, że jest w trakcie testowania dużego, składanego urządzenia, które inspiruje się czymś z rodziny Huawei. Gdyby nie to, że o „iPad Fold” (choć w tej chwili każdy w ciemno obstawiłby nazwę „iPad Duo”) mówi się już od 2024 roku, a jeden z czołowych analityków na rynku, Ming-Chi Kuo przewiduje jego premierę w 2028 roku, to możnaby potraktować tego typu wpis jako żart.

Gdyby jednak w tej historii tkwiło ziarno prawdy, to jakim urządzeniem mogłoby inspirować się Apple przy projektowaniu składanego iPada? Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest wydany w 2025 roku Huawei MateBook Fold. To konstrukcja, która wpisuje się w coś pomiędzy laptopem a tabletem. Jej najważniejszym elementem jest 18-calowy, składany panel OLED, a jedną z cech charakterystycznych smukła sylwetka, która w najcieńszym punkcie schodzi aż do 7,3 milimetrów. Huawei nie zapomniał również o wbudowaniu w bryłę stopki, a ekran wspiera obsługę za pomocą rysika

Huawei MateBook Fold Ultimate Design – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

W dniu premiery cena za MateBook Fold wynosiła 24 tysięcy juanów, co przekładało się na wydatek rzędu 12 tysięcy złotych. Aż strach pomyśleć, ile może kosztować składany iPad z 18-calowym wyświetlaczem, biorąc pod uwagę fakt, że wysokie ceny RAM-u prędko nas nie opuszczą.