Apple ukryło świetną niespodziankę. Zobacz, jak cofnąć się w czasie

Pierwszy iPod był niezwykle ważnym urządzeniem dla Apple, a także całej branży. Teraz możesz go sprawdzić w wersji cyfrowej.

W Apple Music ukryta jest ciekawostka

Od premiery pierwszego iPoda minęło 25 lat. Został on bowiem zaprezentowany 23 października 2001 roku. Urządzenie wyposażone w monochromatyczny ekran LCD i 5 GB na muzykę stało się obiektem pożądania dla niemałej grupy klientów. Jednym z charakterystycznych elementów było kółko z zestawem przycisków, które pozwalało na sprawne poruszanie się po interfejsie. Dziś nie brzmi to imponująco, ale wówczas można było spotkać się z hasłami, że Apple umieściło „1000 piosenek w kieszeni”.

Pierwszy iPod, a także jego kolejne wcielenia, stały się niezwykle popularnym gadżetem, a nawet elementem popkultury. Co prawda, dziś Apple nie sprzedaje iPodów, ale firma postanowiła wprowadzić ciekawostkę nawiązującą do tego ważnego produktu. Chyba nikogo nie zaskoczy, że ta niespodzianka znalazła się akurat w Apple Music.

Otóż na subskrybentów Apple Music, a także wszystkich pozostałych, czeka iPod w cyfrowej wersji. Należy odnotować, że jest on interaktywny i pozwala posłuchać muzyki.

iPod w Apple Music, screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jak uruchomić iPoda w Apple Music?

Wystarczy wejść na music.apple.com/ipod lub dowolny inny adres w obrębie serwisu Apple Music. Jeśli więc wpiszemy ciąg znaków music.apple.com/fsdsdfdsfsdfsdf, to wówczas – oprócz informacji, że strona nie istnieje – pojawi się wirtualny iPod.

Można go obsługiwać klikając na charakterystyczne kółko i przyciski. Co ciekawe, zawiera on listę 90-sekundowych utworów, w tym piosenki autorstwa AC/DC, Aerosmith, Amy Winehouse, Bon Jovi, Depeche Mode, The Knife, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, U2 czy 3 Doors Down i wiele innych.

iPod w Apple Music, screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Omawiane rozwiązanie pozwala poczuć namiastkę tego, co mogło towarzyszyć użytkownikom pierwszych iPodów. Jasne, nie jest to doświadczenie porównywalne do korzystania z fizycznego urządzenia, ale i tak całość została podana w atrakcyjnym opakowaniu. Widać, że ktoś w Apple włożył nieco wysiłku.