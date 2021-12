Jak stworzyć swoje własne Best Nine 2021 na Instagram?

Koniec roku to czas licznych podsumowań, a ostatnie dni grudnia to moment, kiedy wiele osób chętnie spogląda w przeszłość, wracając do swoich ulubionych chwil. Popularnym w ostatnich latach formatem spersonalizowanego podsumowania roku jest tzw. Best Nine. Co to jest i jak utworzyć własną „najlepszą dziewiątkę”?

Best Nine 2021 – podsumowanie roku na Instagramie

Best Nine to forma kolażu, udostępnianego w mediach społecznościowych, opierającego się na wybraniu dziewięciu najpopularniejszych zdjęć opublikowanych w danym roku na danym koncie na Instagramie.

Nieco rzadziej spotykaną formą Best Nine jest zestawienie najlepszych zdjęć opublikowanych na koncie ogółem, bez konkretnego przedziału czasowego. Osoby, którym nieszczególnie zależy na serduszkach pod postami, często decydują się na ręczne stworzenie własnej topki złożonej z ulubionych zdjęć, jakie udało im się pstryknąć w ciągu ostatniego roku.

Jak stworzyć własne podsumowanie Best Nine 2021?

Od momentu pojawienia się Best Nine w sieci w 2015 roku, funkcja ta nie pojawiła się w formie oficjalnej funkcji na Instagramie. Jesteśmy więc zmuszeni do posiłkowania się zewnętrznymi narzędziami.

Najbezpieczniejszym z nich, a przy okazji najbardziej sprawdzonym, jest strona BestNine.net, gdzie wygenerowanie własnego podsumowania wymaga wyłącznie podania nazwy użytkownika.

Niestety, w momencie pisania tego tekstu serwis boryka się z problemami technicznymi. Według informacji dostępnej na stronie, zapotrzebowanie jest bardzo wysokie, a wszystkie wysłane prośby trafiają do kolejki oczekujących. Niestety, po ponad dwóch godzinach oczekiwania wciąż nie ujrzałem własnego kolażu.

Strona BestNine.net boryka się obecnie z problemami technicznymi | fot. Tabletowo.pl

W sieci istnieje również wiele innych stron i aplikacji, które działają na podobnej zasadzie, lecz zdecydowana większość z nich wymaga zalogowania się do konta na Instagramie, bądź utworzenia konta w owej usłudze. Nie chciałbym polecać usług, które mogą naruszać waszą prywatność, zagrażać bezpieczeństwu waszych kont lub generować spam, więc korzystacie z nich na własną odpowiedzialność.

Stwórz podsumowanie roku w aplikacji Layout

Ręczne stworzenie podsumowania Best Nine wymaga więcej czasu oraz chęci, lecz z pewnością się to opłaci. Najprostszym sposobem na ręczne stworzenie kolażu będzie wykorzystanie aplikacji Layout, stworzonej i wspieranej przez Instagram. Można ją pobrać zarówno ze Sklepu Google Play, jak i App Store.

Interfejs aplikacji jest niezwykle prosty, a przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlony krótki samouczek. Layout poprosi was o dostęp do galerii, a następnie wyświetli podgląd znajdujących się w niej zdjęć.

W celu stworzenia kolażu wystarczy wybrać nasze najpopularniejsze zdjęcia z serwisu społecznościowego (podczas publikowania postów na Instagramie, domyślnie zapisują się one na telefonie) lub po prostu ulubione ujęcia, którymi pragniecie podzielić się jeszcze raz. To wy decydujecie, co umieścicie w Best Nine.

Kolaż Best Nine 2021 stworzony ze zdjęć z naszego Instagrama | fot. Tabletowo.pl

Układ zdjęć w aplikacji można zmieniać, modyfikując ich rozmiar, ułożenie czy też tworząc odbicie lustrzane. Gotowy kolaż zapisuje się w pamięci urządzenia oraz można go szybko udostępnić na Instagramie, Facebooku lub w innym serwisie.

Wystarczy dodać krótki opis, wraz z hashtagiem #BestNine2021 i przygotować się na kolejne świetne zdjęcia w nadchodzącym 2022 roku!