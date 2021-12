To już koniec BlackBerry OS. Z telefonu nie wyślesz nawet SMS-a

Możliwe, że część z was pomyśli podobnie jak ja. „A to BlackBerry jeszcze nie umarło?” Okazuje się, że BlackBerry OS funkcjonował bez większych problemów od kilku lat. W przyszłym roku ma się to jednak zmienić.

BlackBerry OS w styczniu wyzionie ducha

Firma BlackBerry zaprzestało sprzedawać tablety oraz smartfony z własnym systemem w 2015 roku i przerzuciła się na Androida. W końcu zmieniła swój profil na poświęcony oprogramowaniu, a projekty smartfonów powierzyła zewnętrznym firmom. Chciałoby się rzec – cień samego siebie. Z wielkiej firmy kojarzącej się z urządzeniami dla poważnych ludzi, BlackBerry stało się marginesem rynku telefonów. Jakby tego było mało, posiadacze starszych urządzeń firmy z BlackBerry OS będą musieli znaleźć sobie nowe urządzenia. Dlaczego?

Blackberry Passport

BlackBerry kończy wsparcie dla swojego systemu w wersji smartfonowej oraz PlayBook OS – dedykowanego jedynemu tabletowi firmy. Jeżeli urządzenie ma oprogramowanie w wersji 10, 7.1 lub wcześniejszej, od 4 stycznia 2022 roku sprzęt nie będzie już wspierał połączeń telefonicznych, alarmowych oraz wiadomości SMS. WiFi oraz dane mobilne również mogą okazać się zawodne, podobnie jak aplikacje pokroju BlackBerry Link, World, Protect czy Blend.

Na szczęście firma nie pozostawia użytkowników na lodzie i wydała oficjalny FAQ z najważniejszymi informacjami, w tym z instrukcją, jak zrobić kopie zapasową danych i przenieść je na inny system. We wspomnianym artykule znajdziemy też listę urządzeń, które dotknie porzucenie BlackBerry OS.

Dla osób śledzących informacje dotyczące BlackBerry, powyższy news nie jest żadnym zaskoczeniem. Firma zamknęła swój sklep z aplikacjami oraz komunikator w 2019 roku. Kwestią czasu było, kiedy firma całkowicie porzuci swoje dziecko. Jest to na swój sposób smutne. Jeżeli kupilibyście dziś telefon z Androidem sprzed dekady, to działałby on strasznie wolno i połowa funkcji by nie działała. Ale wciąż moglibyście zadzwonić i wysłać SMS-a. BlackBerry właśnie zabija swój system i zamienia swoje urządzenia w elektrośmieci, ewentualnie – włączający się eksponat muzealny. Chyba że właścicielom telefonów z BlackBerryOS jakimś cudem uda się wgrać inny system.