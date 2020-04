Jak uzyskać 144 (i więcej) kl./s w Call of Duty: Warzone i dlaczego warto to zrobić?

Ludzkie oko ponoć nie widzi więcej niż 60 klatek na sekundę, ale to oczywiście bzdura, która dawno temu została obalona. Nie ma jednak co ukrywać, że 60 FPS to obecnie standard, w który celują już nie tylko PC, ale i konsole. Najlepszym przykładem jest właśnie Call of Duty: Warzone, które nawet na podstawowych wersjach PlayStation 4 i Xbox One osiąga taką płynność. Co jednak z graczami PC, którzy oczekują jeszcze wyższej?

Coraz częściej w przeróżnych zakątkach internetu znajduję informacje, że 120 czy 144 klatek na sekundę z dnia na dzień staje się bardziej popularne wśród graczy PC (a w przyszłości może i nawet konsolowych). Dlaczego warto grać w takiej liczbie FPS i jak tak wysoką wydajność osiągnąć? NVIDIA tłumaczy przy pomocy Call of Duty: Warzone.

Korzyści z wysokiej liczby klatek w Call of Duty: Warzone

Najprościej mówiąc więcej = lepiej i w przypadku liczby FPS w grach jest to prawda. Więcej klatek na sekundę jest szczególnie przydatne w pierwszoosobowych grach nastawionych na rywalizacje z innymi graczami, takich jak Counter-Strike: Global Offensive czy właśnie Call of Duty: Warzone. 144 czy 240 kl./s może mieć realny wpływ na nasze osiągi w grach, jednak pamiętajmy, że nie jest to najważniejszy czynnik.

Jakie więc realne plusy przynosi nam granie w wyższej ilości klatek?

Płynniejsza animacja: lepsza dokładność celowania,

Zminimalizowanie efekty ghostingu,

Zminimalizowanie efektu zacięć,

Mniejsze opóźnienie, dzięki któremu szybciej dostrzegasz innych graczy.

Poniżej znaleźć możecie filmik przedstawiający różnice pomiędzy 60, 144 i 240 FPS w Warzone:

Jak uzyskać 144 lub 240 kl./s w Call of Duty: Warzone?

Wszystko tak naprawdę zależy od dwóch rzeczy — czyli od PC, jakim dysponujemy i od naszego monitora. Żeby uzyskać 144 lub nawet 240 kl./s w jakiejkolwiek grze, potrzebujemy… ekranu obsługującego taką częstotliwość. Kiedyś taki sprzęt był dostępny tylko dla graczy z naprawdę głębokim portfelem, dziś najprostsze konstrukcje tego typu możemy znaleźć już za mniej niż 1000 zł. A nawet w tych droższych laptopach, matryce z 144 Hz stają się powoli już codziennością.

Gorzej (z punktu widzenia naszego portfela) wygląda to w przypadku drugiego czynnika, jaki musimy spełnić — czyli odpowiednio mocnego PC. Jak zauważa i pokazuje sama NVIDIA, do Call of Duty: Warzone w rozdzielczości 1080p i 144 klatkach na sekundę w ustawieniach wysokich potrzebujemy RTX 2060 SUPER, którego ceny zaczynają się od 1800 zł, a kończą na 2300 zł.

Nie powinno to jakoś szczególnie dziwić z racji tego, że Call of Duty: Warzone to piekielnie ładna gra, więc i swoje wymagania ma. Jak możecie się domyślić, w przypadku osób, które chcą zagrać w 240 kl./s, sprawa wygląda jeszcze gorzej drożej. Tu zadbać musimy nie tylko o bardzo szybki procesor, ale i najmocniejszą kartę dostępną na rynku — NVIDIA RTX 2080 Ti, która kosztuje ok. 5500 – 6500 zł, w zależności od producenta i konstrukcji, którą wybierzemy.

Gdy już zaopatrzymy się w taki sprzęt, pozostanie nam już tylko odpowiednio obniżyć detale (a nawet rozdzielczość — według poradnika NVIDII) i rozkoszować się super płynnością w Call of Duty: Warzone. Za taką wygodę jednak trzeba – jak widać – solidnie zapłacić.

Szczegółowy poradnik na temat uzyskania wysokiej liczby kl./s w grze Call of Duty: Warzone znajdziecie na stronie NVIDII.

Na koniec jeszcze w ramach ciekawostki udostępnię wykres, który NVIDIA sporządziła na podstawie badań w Fortnite i PUBG. Jasno sugeruje on, że nasze osiągi w tych grach rosną wraz z liczbą klatek na sekundę, w których gramy. Co o tym sądzicie?

A Wy w ilu FPS gracie na swoich PC?

Źródło: informacja prasowa, YouTube, NVIDIA