Chyba nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwszą grę w 4K i 120 FPS na Xbox Series X…

Zbliżająca się wielkimi krokami konsola Xbox Series X od Microsoftu jest w sieci zapowiadana jako niezwykle wydajna platforma do gier. Oprócz potężnej specyfikacji technicznej firma chwali się także tym, że twórcy będą mogli projektować swoje gry pod nowego Xboksa w natywnej rozdzielczości 4K i nawet 120 klatkach na sekundę! Mało tego, pierwszy gameplay z takiej gry pojawił się już w sieci, ale nie jestem przekonany czy tak wyobrażacie sobie nową generację konsol…

Dynamic Voltage Games to małe studio deweloperskie niesłynące z jakiś wielkich gier, ale jak widać studio to ma wielkie ambicje, bo właśnie zaprezentowało materiał wideo z pierwszej gry na konsoli Xbox Series X w — uwaga — rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę!

Co najzabawniejsze film jest udostępniony w serwisie YouTube, gdzie ma rozdzielczość 1920×1080 pikseli w zaledwie 60 klatkach na sekundę, że o sporej konwersji wideo już nie wspomnę. Jednak to, co ważne, widać już na pierwszy rzut oka, czyli to, że Orphan of the Machine wygląda jak pierwsza lepsza (albo nawet gorsza) darmowa gra ze sklepu Google Play. Nie jestem pewny czy takimi grami Microsoft chcę reklamować swoją nową konsolę — mam nadzieje, że nie.

Bo czy gra Orphan of the Machine to dobry pokaz mocy Xbox Series X? Nie wydaje mi się, jednak ktoś musiał zdobyć palmę pierwszeństwa w kategorii „Pierwsza gra w natywnym 4K i 120 klatkach na sekundę”. I w ten o to sposób Orphan of the Machine zapisał się na kartach historii światowego rynku gier…

