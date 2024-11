Tak sprawdzisz, czy smartfon Cię podsłuchuje

Z pewnością nieraz odnieśliście wrażenie, że Wasz smartfon Was podsłuchuje. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przygotowali prosty test, dzięki któremu możecie to sprawdzić.

Jak sprawdzić, czy smartfon mnie podsłuchuje?

Z pewnością nie raz i nie dwa odnieśliście takie wrażenie. Dziwnym zbiegiem okoliczności po rozmowie z kimś na temat – przykładowo – nowego roweru, na stronach internetowych w smartfonie, tablecie lub komputerze zaczęły pojawiać się reklamy takich pojazdów. Nie są to jednostkowe przypadki, dlatego pogląd ten jest rozpowszechniony i wiele osób w to wierzy. Jak to bowiem logicznie wytłumaczyć?

Tego zadania podjęli się eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z NordVPN. Przygotowali oni test, który ma na celu sprawdzić, czy smartfony naprawdę podsłuchują swoich właścicieli. Pierwszym etapem jest wybranie unikalnego, całkowicie nowego tematu, którym wcześniej dana osoba się nie interesowała, tzn. nie szukała informacji z nim związanych w internecie na żadnym urządzeniu, z jakiego korzystała. To niezwykle ważne, ponieważ w dobie synchronizacji i profilowania informacje są zbierane ze wszystkich sprzętów, na jakich jest zalogowana dana osoba, więc warto znaleźć jakiś naprawdę „egzotyczny” temat.

Drugi etap testu to przeprowadzenie kilku rozmów na wybrany temat w pobliżu swojego smartfona, używając fraz kluczowych, czyli takich, jakie można wpisać w Google, aby wyskoczyły odpowiednie wyniki – przykładowo „Kongo”, „loty do Kongo”, „wakacje w Kongo”. W trakcie testu nie wolno szukać informacji w internecie ani wchodzić w żadne interakcje związane z testowanym tematem w sieci, w tym reklamy!

Eksperci zalecają rozmawiać przynajmniej kilka dni z rzędu, ewentualnie samodzielnie wypowiadać frazy kluczowe – najlepiej głośno i wyraźnie. Później wystarczy cierpliwie poczekać na pierwsze reklamy, których głównym tematem będzie ten, co stał się przedmiotem testu.

Czy smartfony podsłuchują swoich właścicieli?

Eksperci z NordVPN, którzy przeprowadzili ten test, nie musieli długo czekać na efekty – pierwsze reklamy pojawiły się już po kilku dniach (w ich przypadku testowymi frazami były Arabia Saudyjska oraz orangutany). Czy to dowód na to, że smartfony faktycznie nas podsłuchują?

Może to sugerować, że tak właśnie jest. Może to być jednak też związane z korzystaniem z wirtualnych asystentów, którzy nieustannie nasłuchują otoczenia, aby od razu odpowiedzieć na wezwanie użytkownika. Zebrane przez nich nagrania są analizowane i wykorzystywane przez gigantów technologicznych. Ponadto wiele aplikacji otrzymuje uprawnienia do korzystania z mikrofonu i może nagrywać oraz wysyłać do analizy zebrane materiały.

Żeby mieć pewność, że smartfon Was nie podsłuchuje, należałoby zrezygnować z korzystania z asystenta głosowego oraz odebrać uprawnienia dostępu do mikrofonu wszystkim aplikacjom, choć naturalnie nie można tego zrobić w przypadku aplikacji Telefonu. Warto też wiedzieć, że urządzenia z Androidem 12 i iOS 14 (oraz nowszymi wersjami) informują za każdym razem, gdy jakaś aplikacja wykorzysta dostęp do mikrofonu (za pomocą ikony w prawym górnym rogu ekranu).

Na koniec wypada jednak wspomnieć jeszcze, że NordVPN przeprowadził podobny test w 2023 roku i jego wyniki nie wskazywały tak mocno na podsłuchiwanie użytkowników przez smartfony. Wśród trzech testowych przypadków tylko w jednym pojawiła się ewentualność podsłuchiwania, choć równocześnie brano pod uwagę możliwość, że dana osoba po prostu znalazła się w grupie docelowej reklam.

Jeśli cenicie sobie swoją prywatność, ale nie chcecie popadać w skrajność, przez którą korzystanie z urządzenia na co dzień stanie się niekomfortowe, rozsądną decyzją będzie wyłączenie personalizacji reklam w Google oraz ustawienie regularnego usuwania zebranych przez Google informacji w ustawieniach Konta Google.