Nadchodzą 5. urodziny pierwszego sklepu Mi Store w Polsce. Skorzystaj z promocji!

Pierwszy stacjonarny, autoryzowany salon Xiaomi Mi Store w Polsce został otworzony w Krakowie, w galerii Centrum Serenada niemal pięć lat temu. Już niebawem firma będzie świętowała 5. urodziny pierwszego sklepu, dając możliwość zaoszczędzenia sporej sumy na zakupach. Będzie wiele promocji!

Odwiedź Mi Store w Centrum Serenada w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa i okolic już w tę sobotę (25 marca) będą mogli odwiedzić pierwszy w Polsce, autoryzowany sklep Xiaomi Mi Store i zakupić produkty firmy w niższych cenach. A to wszystko z okazji piątych urodzin sklepu i promocji na sprzęt różnego rodzaju, dostępnych tylko stacjonarnie w krakowskiej galerii handlowej Centrum Serenada.

No dobra, ale jakich przecen możemy się spodziewać? Najciekawsze rzeczy będą dostępne na samym początku, ale całość potrwa od godziny 10 do 21 (albo do wyczerpania zapasów).

Jasnym punktem programu będzie smartfon Xiaomi 12, czyli eksflagowa propozycja chińskiego producenta w cenie 1999 złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 złotych, a więc tysiak taniej.

Podobna sprawa mi się z odkurzaczem automatycznym Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra w cenie 1699 złotych (w ostatnich 30 dniach kosztował 2900 złotych), więc tu możemy zaoszczędzić jeszcze więcej gotówki.

Fajną opcją będą także 20 sztuk Xiaomi Buds 3 w kwocie 149 złotych (normalnie kosztują 400 złotych) oraz 100 egzemplarzy Xiaomi Mi Band 7 w cenie 79 złotych.

Moją uwagę jeszcze zwrócił głośnik bezprzewodowy Mi Compact Bluetooth Speaker 2 za 9 złotych – w ilości 100 sztuk. Ten na pewno zejdzie w okamgnieniu.

Promocje na wieczór

W późniejszych godzinach, Xiaomi Mi Store w galerii Centrum Serenada pokaże kolejne przecenione sprzęty. Do zgarnięcia od godziny 17:00 do 21:00, 700 złotych taniej będzie hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite w cenie 1499 złotych, a także smartfon Xiaomi Redmi 12C za 399 złotych (w liczbie 20 sztuk).

A jeszcze wcześniej, od 15:00 do 21:00 zaoszczędzimy kupując odkurzacz ręczny Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 w cenie 899 złotych (choć niedawno kosztował 999 złotych), oraz m.in. POCO M4 Pro 4G 8 + 256 GB w cenie 1149 złotych – 250 złotych taniej.

Tak czy inaczej, aby dostać sprzęty w promocyjnej ceny, trzeba będzie na nie polować w galerii Centrum Serenada – ceny obejmują tylko bardzo ograniczoną liczbę sztuk.