Nareszcie jakaś działająca aplikacja do zamawiania taksówek na nowe smartfony Huawei

Kto zdecydował się na zakup Huawei Mate 30 Pro lub innego smartfona pozbawionego usług Google wie, że brak Google Mobile Services to coś więcej niż pogodzenie się z inną obsługą Gmaila. Do tej pory aplikacje Uber czy Taxify nie działały tam w ogóle. I dalej nie działają, ale teraz przynajmniej możemy korzystać z iTaxi.

iTaxi w AppGallery

AppGallery, czyli odpowiednik sklepu Google Play na smartfonach Huawei, pozwala na wyszukanie i korzystanie z alternatyw wobec aplikacji, do których przywykliśmy, polegając na usługach Google. W wielu wypadkach sprawdza się to całkiem nieźle, a w innych… cóż, nie zawsze było tak różowo. Ponieważ część przydatnych aplikacji korzysta z GMS, nie działały one jak trzeba na nowych smartfonach Huawei. Dlatego powstają ich wersje zintegrowane z Huawei Mobile Services (HMS). Właśnie do tej grupy dołączyło iTaxi.

Wszystko wydaje się działać bardzo dobrze. Z poziomu apki łatwo zamówimy taksówkę i dowiemy się, jak będzie wyglądał nasz przejazd. Nie ma żadnych błędów w działaniu – integracja z HMS widocznie się sprawdza. Dostawcą map dla aplikacji iTaxi w sklepie AppGallery jest OpenStreetMap, więc nie pojawiają się żadne kolizje z usługami Google.

Coraz więcej aplikacji dla Huawei

AppGallery sukcesywnie poszerza zasoby aplikacji przydatnych dla użytkowników nowych smartfonów Huawei. Co prawda wciąż muszą liczyć się oni z licznymi kompromisami, bo banki dopiero otwierają się na klientów ze urządzeniami HMS w kieszeni, a dla nieobsługiwanych Map Google trzeba poszukać zastępstwa, ale są osoby, których nie zrażają te niedogodności.

Jak donosi Huawei, w AppGallery znajduje się już ponad 900 polskich aplikacji.

źródło: informacja prasowa, Tomasz Niezawodny