Serce smoka, ale reszta ze średniej półki – oto iQOO Neo 5S

Smartfony iQOO od zawsze charakteryzowały się mocnymi podzespołami. Nie inaczej jest z iQOO Neo 5S, w którego wnętrzu działa solidny procesor Qualcomm Snapdragon 888. Co jednak z resztą elementów?

Mocne rdzenie iQOO Neo 5S

Najmocniejszym elementem nowego iQOO Neo 5S jest procesor. Qualcomm Snapdragon 888 wciąż jest znakomitym chipsetem, używanym przez najważniejszych producentów smartfonów we flagowych konstrukcjach.

iQOO Neo 5S (fot. fonearena)

Platforma ta będzie mogła współpracować z pamięcią LPDDR5 (z szybkością odczytu 6400 Mb/s i mniejszym zużyciem energii) oraz z pamięcią wbudowaną UFS 3.1, obsługującą technologię defragmentacji HID Deep.

Żeby zachować wysoką kulturę pracy podzespołów, użyto lepszego układu chłodzenia – z płytami grafitowymi o dużej powierzchni, żelem o wysokiej przewodności cieplnej i stopami metali klasy lotniczej. Dzięki temu obniżanie temperatury ma być nawet o 200% skuteczniejsze niż w poprzednich modelach iQOO.

Oprócz tego, całkiem solidnie wygląda specyfikacja zastosowanego ekranu. Mamy do czynienia z 6,62-calowym AMOLED-em, pracującym w rozdzielczości Full HD+ i odświeżającym obraz w 120 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku sięga 300 Hz, a szczytowa jasność panelu wynosi 1000 nitów. Wszystko po to, by móc pokazywać treści zgodne z HDR10+. W ekran wbudowano także czytnik linii papilarnych.

Worek średniopółkowych podzespołów

Ponieważ nie wszystko w iQOO Neo 5S jest z najwyższej półki, na pewne ustępstwa zdecydowano się w dziale fotograficznym. Sprzęt dysponuje 48-megapikselowym aparatem z optyczną stabilizacją obrazu (Sony IMX598, znanym z vivo X70 Pro), 13-megapikselową kamerą połączoną z obiektywem szerokokątnym, a także sensorem makro 2 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix.

iQOO Neo 5S (fot. fonearena)

Specyfikację domyka bateria o pojemności 4500 mAh z szybkim przewodowym ładowaniem 66 W oraz liniowy silnik wibracyjny 4D Game Vibration 3.0.

Ceny prezentują się następująco:

wersja 8 GB/128 GB kosztuje 2699 juanów (~1730 złotych),

wersja 8 GB/256 GB kosztuje 2899 juanów (~1860 złotych),

wersja 12 GB/256 GB kosztuje 3199 juanów (~2050 złotych).

8.5 Ocena

iQOO Neo 5SE

Oprócz nowego średniopółkowca, producent zaprezentował także iQOO Neo 5SE. Niższy model ma do zaoferowania procesor Qualcomm Snapdragon 870, ekran o przekątnej 6,67 cala i zestaw fotograficzny 50 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix.



iQOO Neo 5SE (fot. fonearena)

Przednia kamerka zyskała matrycę 16 Mpix. Czytnik linii papilarnych trafił na boczną krawędź. Pojemność baterii nie uległa zmianie względem mocniejszego modelu, ale szybkość ładowania już tak – to odpowiednio 4500 mAh i 55 W.