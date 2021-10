Xiaomi 11T Pro – smartfon, który naładuje się, zanim się obejrzysz

Akcja partnerska

Gdy w czerwcu 2020 roku Xiaomi zapowiadało swoją 120-Watową ładowarkę, wydawało się, że dla konsumentów będzie dostępna dopiero za dłuższy czas. Mamy październik kolejnego roku, a ta właśnie trafia na rynek – za sprawą modelu Xiaomi 11T Pro. Co ważne, szybkie ładowanie to nie wszystko, co oferuje potencjalnemu nabywcy.

Ładowanie smartfona w 17 minut to nie żart

Testując różne smartfony mam przywilej poznawania najnowszych technologii, gdy te tylko pojawią się na rynku. Wiecie, co w tym jest najgorsze? To, że człowiek ma to do siebie, że przyzwyczaja się do dobrego… i później trudno jest mu wrócić do czegoś, z czym ma do czynienia na co dzień. Prosty przykład – szybkość ładowania smartfona. Niby rzecz prozaiczna, a uzależniająca. Zwłaszcza, gdy smartfon to jedno z głównych narzędzi pracy.

Jak długo ładują się wasze smartfony? Aktualny standard to ok. 1,5 godziny i to wciąż jest szybko, mając w pamięci, że jeszcze niedawno, na naładowanie tego typu urządzenia trzeba było czekać 2 godziny – a nawet dłużej. Na rynku pojawia się coraz więcej modeli wspierających naprawdę szybkie ładowanie – nawet w mniej niż 40 minut.

A to jeszcze nie wszystko. W sprzedaży debiutuje właśnie Xiaomi 11T Pro, którego naładujemy… dwukrotnie krócej – w ok. 17 minut.

Ładowarka, co istotne, dodawana do zestawu sprzedażowego, jest wielkości ładowarek laptopowych – jest zatem dość spora, ale nie upatrywałabym w tym problemu. Zwłaszcza, że jej możliwości są wręcz imponujące.

Niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdziemy, w zaledwie kilka chwil pozwoli podładować telefon na kolejne godziny działania, a w zaledwie nieco ponad kwadrans – uzupełni poziom baterii do maksymalnego poziomu. Poranna toaleta czy przejazd do pracy? Idealny czas na naładowanie telefonu. Podobnie jak zrobienie makijażu, golenie się czy cokolwiek, co absorbuje nasz czas i zajmuje mniej więcej kwadrans, kiedy telefon spokojnie może leżeć nieużywany przy gniazdku.

Inna rzecz, że Mając Xiaomi 11T Pro właściwie trudno jest złapać się na tym, że mamy rozładowany smartfon. Raz, że ładowanie trwa zaledwie 17 minut i często trudno załapać, że telefon już się naładował, a dwa – dzięki akumulatorowi o pojemności 5000 mAh bez większego problemu wytrzymuje więcej niż dzień działania na jednym ładowaniu.

A co z degradacją baterii przez szybkie ładowanie? Podczas spotkania przedpremierowego, zostało nam zdradzone, że po 800 cyklach ładowania, bateria ma mieć wciąż 80% pierwotnej wydajności. 800 cykli to ponad dwa lata codziennego ładowania. To zupełnie normalny wynik – wygląda na to, że nie ma się czym przejmować.

Ale ekstremalnie szybkie ładowanie to nie wszystko, co Xiaomi 11T Pro oferuje

Kilka dni temu wrzuciłam na Insta Story Tabletowo dwa zdjęcia: jedno z głównego aparatu, a drugie – trochę przekornie – z obiektywu makro, z pytaniem, z pomocą jakiego smartfona zostały zrobione te fotografie. Byłam święcie przekonana, że – skoro makro – i to w dodatku naprawdę fajnej jakości, odpowiedzi będą jednoznaczne: jabłko. I faktycznie tak było. Wniosek? Zdjęcia makro są naprawdę dobre. Zresztą, zobaczcie sami:

Ja tylko dopowiem, że zdjęcia makro możemy robić z odległości ok. 3-7 cm od fotografowanego obiektu. Najlepiej jest też wtedy ustabilizować telefon (lub rękę z telefonem), by nie poruszyć ujęcia.

Ale makro, jakkolwiek dobre by nie było, to wciąż tylko dodatek do tego, co potrafią pozostałe matryce. W Xiaomi 11T Pro znajdziemy jasny aparat główny 108 Mpix f/1.75 oraz ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 (120°).

Poniżej możecie zobaczyć przykładowe zdjęcia z Xiaomi 11T Pro:

Xiaomi 11T Pro to smartfon, który zaskakuje na wielu polach

Ultraszybkie ładowanie i niezłe aparaty to dla wielu najbardziej istotne kwestie w smartfonach. Warto jednak wspomnieć o pozostałych parametrach, które są idealnym dopełnieniem całości. W przypadku Xiaomi 11T Pro mamy do czynienia z 6,67-calowym ekranem AMOLED o częstotliwości taktowania 120 Hz, flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB RAM oraz głośnikami stereo.

Taki zestaw właściwie można nazwać uniwersalnym – jeśli zatem potrzebujecie smartfona, który będzie dotrzymywał wam kroku zarówno w pracy, jak i podczas oddawania się rozrywce, Xiaomi 11T Pro jest zdecydowanie warty rozważenia.

Materiał powstał przy współpracy z Xiaomi