iPhone jako kluczyk do BMW. Kod iOS 14 zdradza kolejne szczegóły

Apple pracuje nad nową funkcją, która pozwoli zostawić fizyczny kluczyk samochodowy w domu. Do otwierania i uruchamiania auta posłuży iPhone i Apple Watch.

„CarKey” w iPhonie

Na początku lutego dowiedzieliśmy się, że zespół Tima Cooka rozwija funkcję cyfrowego kluczyka. Zmiany odkryte w kodzie iOS 13.4 zapowiadały, że nowość wykorzysta moduł NFC do komunikacji z samochodem. Kluczyk będzie można przechowywać lokalnie na iPhonie i Apple Watchu w aplikacji Wallet.

Ważną kwestią ma być bezpieczeństwo całego rozwiązania. W związku z tym, podobnie jak przy płatnościach Apple Pay, do autoryzacji posłuży biometria – Face ID na nowszych iPhone’ach i Touch ID w przypadku starszych modeli. Pojawić ma się jednak opcja wyłączenia wymogu pobierania wzorców z palca lub twarzy użytkownika.

Co więcej, cyfrowy kluczyk będzie można udostępnić w wiadomości. W założeniach ma to umożliwić na wygodniejsze dzielenie się samochodem.

BMW pierwszym producentem wspierającym „CarKey”?

Jak informuje serwis 9to5Mac, powołując się na dowody znalezione w kodzie iOS 14, Apple współpracuje już z BMW w celu wdrożenia funkcji „CarKey”. Niewykluczone więc, że to właśnie właściciele bawarskich samochodów jako pierwsi zyskają dostęp do cyfrowego kluczyka.

Ready to take the i8 for a spin @MaxWinebach? pic.twitter.com/bmKqY71BEd — Dongle (@DongleBookPro) March 23, 2020

To jak najbardziej prawdopodobny scenariusz – stosunki Apple i BMW wydają się być naprawdę dobre. Warto zauważyć, że obie firmy już wcześniej współpracowały nad iPod Out, czyli protoplastą dzisiejszego CarPlay. Co więcej, BMW od dawna zapewnia obsługę CarPlay, a także tworzy aplikacje na iPhone’a i Apple Watcha, które oferują zdalny dostęp do samochodu.

Cyfrowy kluczyk 3.0

BMW i Apple należą do konsorcjum Car Connectivity Consortium, które skupia wiele dużych firm ze świata motoryzacji i nowych technologii. Wśród ważniejszych członków znajdują się: Audi, General Motors, Hyundai, LG, Panasonic, Samsung czy Volkswagen.

Jednym z zadań CCC jest standaryzacja funkcji cyfrowego kluczyka, aby współpracował z wieloma modelami samochodów i różnymi podłączonymi urządzeniami. Specyfikacja w wersji 2.0 dotyczy komunikacji smartfona z autem za pomocą modułu NFC, czyli rozwiązania opartego na wytycznych, które Apple ma zastosować w „CarKey”.

Ciekawiej robi się w przypadku wersji 3.0. Ma ona pozwolić na otworzenie samochodu i uruchomienie silnika bez konieczności wyciągania smartfona z kieszeni. Czym więc zostanie zastąpiony NFC? Bluetooth Low Energy (BLE) w połączeniu z UBW (Ultra WideBand), czyli technologią ultraszerokopasmowej komunikacji dostępnej w zeszłorocznych iPhone’ach.

To kiedy fizyczny kluczyk zostawimy w domu?

Niestety, nie została podana żadna oficjalna data. Obecnie opieramy się wyłącznie na zmianach odkrytych w kodzie systemu. Możliwe, że cyfrowy kluczyk znajdzie się wśród głównych nowości iOS 14, który w wydaniu stabilnym ma zadebiutować jesienią tego roku.

Oczywiście, aby móc korzystać z opcji cyfrowego kluczyka, nie wystarczy sam iPhone i Apple Watch. Trzeba jeszcze posiadać samochód, który wspiera komunikację z użyciem NFC.

Polecamy również:

źródło: 9to5Mac

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!