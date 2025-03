Jak zmiana czasu na letni wpływa na nasz sen?

Zmiana czasu na letni wielu z nas przyprawia o dreszcze. Jesteśmy zmęczeni, źli i niezadowoleni, że system „ukradł” nam kolejną godzinę życia. Czy jednak ta zmiana ma wpływ na jakość naszego snu? Jeden z technologicznych gigantów przeprowadził analizę wskaźników snu użytkowników smartwatchy po zeszłorocznej zmianie czasu – co zauważono w statystykach?

Czy zmiana czasu na letni powoduje zaburzenia snu?

Tegoroczny Światowy Dzień Snu będzie obchodzony 14 marca 2025 roku. Data ta nie jest przypadkowa, gdyż rokrocznie ustalana jest na ostatni piątek przed równonocą wiosenną. Z kolei zmiana czasu na letni następuje w ostatnią niedzielę marca, czyli w tym roku wypada 30 marca 2025 roku, kiedy to zmienimy godzinę z 2:00 na 3:00. W teorii oznacza to, że znowu będziemy spali o godzinę krócej, a jak wygląda to w praktyce? Samsung postanowił przeanalizować, jak ta niepozorna zmiana odbija się na jakości naszego snu i w których kategoriach wiekowych oddziałuje najbardziej.

Południowokoreańskie przedsiębiorstwo wzięło na tapet analizę wzorców snu użytkowników Samsung Health z USA, Kanady i ponad 40 europejskich krajów, którzy w 2024 roku korzystali z zegarków z serii Galaxy Watch. Badania wykazały, że zmiana czasu na letni wywołuje efekt domina, powodując zakłócenia wzorców snu przez kilka kolejnych dni.

Analiza wskazuje jasno – negatywny wpływ został zauważony u wszystkich badanych. W dniu zmiany czasu użytkownicy zasypiali średnio 33 minuty później i następnego dnia budzili się 19 minut wcześniej. Na szczególną uwagę zasługuje grono z grupy 20-latków, którzy zasypiali znacznie później, bo około 1:28.

Jak zmiana czasu na letni wpływa na jakość snu użytkowników Samsung Galaxy Watch? (źródło: Samsung)

Wskaźnik Sleep Score, który szacowany jest w oparciu o ocenę całkowitego czasu snu użytkownika, czasu czuwania, cyklu snu oraz regeneracji fizycznej i psychicznej, wypadał gorzej przez kolejne dni po zmianie czasu. Samsung zauważył, że statystyki odnotowane u 20-latków znacząco się pogorszyły. Dodatkowo, to właśnie ta grupa wiekowa regenerowała się najwolniej w ciągu tygodnia.

Jak zmiana czasu na letni wpływa na jakość snu użytkowników Samsung Galaxy Watch? (źródło: Samsung)

Zmiana czasu na letni: jak sobie poradzić?

Samsung przygotował kilka wskazówek, aby lepiej zadbać o jakość swojego snu po zmianie czasu. Jedną z nich jest stworzenie idealnego środowiska do zasypiania, a więc dostosowanie temperatury, wilgotności, stanu jakości powietrza czy oświetlenia.

Ważne jest też zrozumienie wpływu aktywności na poziom energii. W analizie tej pomaga ulepszony wskaźnik Energy Score dostępny w aplikacji Samsung Health, który nie tylko bierze pod uwagę sen i tętno, ale również aktywność i ogólny stan użytkownika.

Pomocny może też okazać się Sleep Coaching, który płynnie śledzi wzorce snu i przypisuje zwierzę. Następnie, w oparciu o uzyskane wyniki, tworzy spersonalizowany program, generuje nawyki i rutyny, aby pomóc użytkownikowi w poprawie jakości snu.