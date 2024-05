Premiera iPhone’a 16 dopiero przed nami, a ta firma już obiecuje go za darmo

Chociaż ten tytuł brzmi jak typowy clickbait, to jednak jest całkowicie prawdziwy. Trzeba przyznać, że niezwykle rzadko zdarza się, aby smartfony Apple dodawane były jako gratisy w jakiejś ofercie, tym bardziej jeśli chodzi o sprzęt, który nie miał jeszcze swojej premiery. Firma Caviar przygotowała więc mocno nietypową akcję, którą jednak trudno nazwać promocją.

Rower króla Midasa

Kiedy zobaczyłem udostępnioną w sieci grafikę, przedstawiającą wygląd roweru elektrycznego, spersonalizowanego przez Caviar, do głowy przyszło mi od razu to porównanie do mitycznego króla Midasa, którego dotyk wszystko zamieniał w złoto. Dokładnie tak jest w tym przypadku.

Firma postanowiła zająć się rowerem elektrycznym Porsche eBike Cross 3. generacji i dodać mu nieco luksusu, włączając w jego konstrukcję 18-karatowe złoto i elementy z włókna węglowego. Już na początku warto podkreślić, że nie jest to tani sprzęt, ponieważ ceny rowerów Porsche zaczynają się od 49200 złotych.

To pierwsze podejście marki Caviar do luksusowej personalizacji rowerów elektrycznych. Wydaje się jednak, że klientów na tego typu produkty nie powinno zabraknąć, ponieważ według danych, przekazanych przez portal Gizmochina, aż 39% klientów firmy posiada samochód Porsche. Czemu więc mieliby nie dorzucić sobie jeszcze roweru?

Tworzenie jednego egzemplarza pokrytego złotem eBike Cross 3. Generacji, nazwanego „Herzog”, zajmuje 4 miesiące. Również nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ to nazwa niemieckiej dynastii rządzącej Stuttgartem, czyli miastem będącym kolebką Porsche.

Wyjątkowy iPhone 16 „gratis”

Mówienie tutaj o „promocji” jest naprawdę mocno naciągane, ponieważ za ekskluzywną wersję roweru elektrycznego Porsche trzeba będzie zapłacić 44000 dolarów, czyli około 177000 złotych. W prezencie za taki wydatek klienci mają otrzymać przygotowanego przez Caviar iPhone’a 16. Firma jest znana ze „złotych przeróbek” smartfonów Apple i robi to już od kilku edycji.

Szczegóły dotyczące roweru nie są jeszcze znane, ponieważ do końca lata mają zostać ukończone prace związane z jego projektowaniem. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem takiego jednośladu, to w sprzedaży ma być on dostępny na początku 2025 roku.