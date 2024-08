Jedna rzecz sprawi, że ludzie kupią nowego iPhone’a. Ale nie Ty

Czy legendarny emejzing wystarczy, żeby klienci pobiegli po nowego iPhone’a zaraz po jego premierze? W przypadku niektórych osób z pewnością, lecz nie wszystkich. Tim Cook, CEO Apple, twierdzi jednak, że iPhone 16 zaoferuje coś, co przekona dużo ludzi do jego zakupu.

iPhone 16 sprzeda sztuczna inteligencja

Minęły już czasy, gdy Apple mogło głównie bazować na swojej renomie, aby sprzedać klientom nowe produkty. Dziś amerykański producent musi coraz bardziej starać się o uwagę, ponieważ konkurencja wyprzedziła go w wielu aspektach i iPhone nie jest już uważany za najbardziej innowacyjny smartfon na świecie.

Apple bardzo potrzebuje czegoś, co skłoni jak najwięcej klientów do zakupu smartfonów z serii iPhone 16. Podczas rozmowy z mediami po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał 2024 roku (kalendarzowy) Tim Cook powiedział, iż jego firma wierzy, że Apple Intelligence będzie kolejnym powodem dla klientów do wymiany smartfona.

Nie jest to dla nas zaskoczeniem, a raczej potwierdzeniem przypuszczeń, że Apple doskonale przekalkulowało kwestię swojej sztucznej inteligencji. Z obecnych smartfonów obsłużą ją jedynie modele 15 Pro i 15 Pro Max, podczas gdy 15 i 15 Plus już nie. Emejzing Apple Intelligence jak najbardziej może skłonić klientów do zakupu „Szesnastek”.

Szczególnie że funkcjonalność Apple Intelligence zapowiada się bardzo obiecująco i rzeczywiście może ułatwić życie użytkownikom. Niestety, nie w Polsce, ponieważ udostępnienie funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej stoi pod znakiem zapytania (nie zmieni tego nawet zmiana języka na angielski na urządzeniu).

Mieszkańcy krajów, w których Apple Intelligence ma być dostępna w pierwszej kolejności, również będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ trafi ona do użytkowników dopiero po premierze serii iPhone 16.

iPhone 16 – pojemność akumulatora jest już znana

Już kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Apple wyposaży swoje nowe smartfony w „metalowe” akumulatory – taka konstrukcja pomoże wyeliminować problemy z przegrzewaniem się, które trapiły modele 15 Pro i 15 Pro Max. Wówczas też okazało się, że „Szesnastka” otrzyma baterię o pojemności 3597 mAh, podczas gdy „Piętnastka” ma 3349 mAh.

Teraz pojawiły się informacje, że model 16 Pro będzie miał akumulator o pojemności 3577 mAh, a 16 Pro Max – 4676 mAh. Dla przypomnienia, ich bezpośredni poprzednicy mają baterie odpowiednio 3274 i 4441 mAh. W obu przypadkach producent zatem zwiększy pojemność, co naturalnie jest dobrą wiadomością.

Przy okazji możecie zobaczyć, jak mają wyglądać nowe smartfony Apple: