Dwie rzeczy związane z bateriami w iPhone’ach 16, którymi Apple się nie chwaliło, a powinno

Najnowsze iPhone’y mogą obsługiwać dwie bardzo istotne funkcje związane z akumulatorami, które spodobają użytkownikom. Czym wyróżnią się baterie tegorocznych smartfonów marki Apple?

Apple pozwoli wymieniać baterię w nowych iPhone’ach?

Wyjęcie czy wymiana akumulatorów w „zamierzchłych” telefonach komórkowych było banalnie proste. Z czasem jednak producenci zaczęli ograniczać taką możliwość, co w przypadku problemów z baterią zmusza użytkowników do oddania urządzenia do serwisu lub… zakupu nowego smartfona. To z kolei generuje produkcję elektrośmieci.

Sprawą zajęła się Komisja Europejska, która postanowiła uregulować proces wymiany akumulatorów m.in. w smartfonach i tabletach. Producenci tychże urządzeń mają uprościć wyjmowanie baterii za pomocą łatwo dostępnych narzędzi. Według ustaleń KE, takie dostosowanie sprzętów konieczne jest do czerwca 2025 roku.

Za ułatwienie życia konsumentów zabrał się już gigant z Cupertino. Apple ogłosił, że w iPhone’ach 16 zostały wprowadzone wewnętrzne zmiany konstrukcyjne. Ich głównym celem jest poprawa regulacji termicznej, ale nie tylko. Urządzenia mają cechować się też łatwiejszym dostępem do akumulatora.

Apple iPhone 16 (źródło: Apple)

Pierwsze wieści o zmianie technologii instalacji baterii w iPhone’ach 16 pojawiły się na początku br. Z raportu The Information wynikało, że marka z logiem nadgryzionego jabłka ma zamiar wprowadzić inny rodzaj mocowania dla akumulatora – klej ma być łatwiejszy do usunięcia. Nowa metoda miałaby zostać oparta o technologię odklejania kleju indukowanego elektrycznie.

iPhone’y 16 z technologią ładowania 45 W

To jednak nie koniec wiadomości. Jak wynika z danych certyfikacyjnych, nowe smartfony Apple mają obsługiwać szybkie ładowanie o mocy do 45 W. O zastosowaniu tej technologii powiadomił Whylab przez serwis Weibo.

Jak zaznacza portal Android Authority, wdrożenie szybkiego ładowania 45 W jest imponującym skokiem w porównaniu do poprzednich modeli. Zeszłoroczne modele iPhone’ów 15 wykorzystywały do ładowania 20 W, a wersja 15 Pro Max około 29 W.

Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie 45 W to moc szczytowa, która zmienia się w trakcie ładowania i maleje wraz z osiąganiem wyższego poziomu naładowania. Dodatkowo, aby skorzystać z 45 W konieczne jest posiadanie kompatybilnej ładowarki, o której jednak gigant z Cupertino nie wspomniał.