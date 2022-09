Użytkownicy iPhone’ów 14 skarżą się na pierwsze problemy

Najnowsze smartfony Apple z linii iPhone 14 docierają do użytkowników. Okazuje się, że niektórzy mogą napotkać błędy już podczas wstępnej konfiguracji.

Problemy z aktywacją

To chyba najgorszy moment na taką wpadkę. Pierwsze sztuki „Czternastek” właśnie trafiają do klientów, którzy odpowiednio wcześnie zamówili smartfony z Cupertino. Oznacza to, że jakikolwiek błąd może zostawić złe pierwsze wrażenie. Warto zaznaczyć – złe wrażenie w przypadku naprawdę drogich urządzeń.

Okazuje się, że modele iPhone 14, 14 Pro i 14 Pro Max, które dotarły do użytkowników z fabrycznie zainstalowanym iOS 16, mogą sprawiać problemy podczas aktywacji iMessage i FaceTime. Przez błędy nie można wykonywać połączeń z wykorzystaniem FaceTime, a także korzystać z pełnych możliwości komunikatora iMessage – np. wiadomości są wysyłane jako zwykłe SMS-y.

Mamy więc do czynienia z błędami konfiguracyjnymi. Oczywiście nie oznacza to, że korzystanie z nowych iPhone’ów jest niemożliwe, ale dla osób preferujących usługi i aplikacje Apple, może to być naprawdę frustrujące. Na szczęście, dostępne jest już rozwiązanie problemu.

iPhone 14 – oto, jak naprawić problemy z aktywacją

Jak najbardziej możemy mówić o dość poważnej wpadce Apple. Jak już wcześniej wspomniałem, coś takiego nie powinno mieć miejsca w smartfonach tej klasy, często promowanych jako oferujących wysoką jakość oprogramowania.

Pewnym pocieszeniem jest fakt, że zespół Tima Cooka zdążył już zareagować na problemy z aktywacją. Użytkownicy nowych smartfonów mogą bowiem pobrać niewielką aktualizację iOS 16.0.1, która rozwiązuje opisywany problem.

Warto dodać, że modele z linii iPhone 14 mogą teraz poprosić o zainstalowanie aktualizacji podczas wstępnej konfiguracji, jeszcze przed dotarciem do ekranu głównego. Jeśli jednak komunikat się nie pojawi, to zestaw poprawek można zainstalować ręcznie, przechodząc do ustawień iPhone’a.

Jeśli jednak nadal masz problemy z iMessage lub FaceTime, to Apple podaje, że musisz wykonać następujące kroki:

W ustawieniach stuknij Sieć komórkowa i upewnij się, że włączone są dane sieci komórkowej. W przypadku korzystania z wielu kart SIM upewnij się, że numer telefonu, którego chcesz używać, jest wybrany i włączony. W ustawieniach kliknij na Wiadomości, a następnie wybierz opcję Wysyłka/odbiór. Wybierz numer telefonu, którego chcesz używać w iMessage. Wróć do ustawień i przejdź do pozycji FaceTime. Wybierz numer telefonu, którego chcesz używać w FaceTime.

Zainstalowanie iOS 16.0.1, a także wykonanie powyższych kroków, powinno wyeliminować problemy z aktywacją.