Kupienie iPhone’ów 13 staje się coraz łatwiejsze

Planujesz w najbliższym czasie kupić jednego z przedstawicieli linii iPhone 13? Jeśli tak, to mamy dobre informacje. Nie będziesz musiał wykazać się dużą cierpliwością czekając na zrealizowanie zamówienia.

Niektórzy mieli problem z kupnem

Mimo iż żaden ze smartfonów z serii iPhone 13 nie wprowadził długo wyczekiwanej rewolucji, będąc tylko drobnym faceliftingiem swojego poprzednika, każdy z nich okazał się naprawdę dopracowanym urządzeniem. Co prawda archaiczny notch nadal straszy, ale trudno zarzucić „trzynastkom” jakiekolwiek poważniejsze wady.

Co więcej, mimo braku znaczących zmian, Apple udało się wygenerować wysoką sprzedaż, która początkowo znacząco przewyższała możliwości przerobowe fabryk dostawców firmy z Cupertino. W najmniej przyjemnym okresie dla potencjalnego nabywcy, przełożyło się to na braki iPhone’ów w sklepach. Nawet w oficjalnym Apple Store trzeba było czekać kilka tygodni na zrealizowanie zamówienia i otrzymanie wymarzonego smartfona.

iPhone 13 z krótkim czasem realizacji zamówienia

Najwidoczniej zespołowi Tima Cooka udaje się już zaspokoić podaż. Należy tutaj zauważyć, że ważnym czynnikiem może być spadek sprzedaży, o którym mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Mniejsza liczba zamówień z pewnością odczuwalnie odciążą cały łańcuch dostaw.

Serwis AppleInsider, powołując się na notkę JP Morgan skierowaną do inwestorów, informuje o znacznym skróceniu czasu realizacji zamówień. We wszystkich regionach czas dostawy wyniósł ostatnio 3 dni dla modeli iPhone 13 mini, 13 i 13 Pro Max oraz 5 dni w przypadku iPhone’a 13 Pro.

W USA, czyli jednym z najważniejszych rynków dla Apple, czas dostawy modeli iPhone 13 i 13 Pro Max spadł z dwóch do jednego dnia. Z kolei tańsze warianty z tegorocznej oferty firmy z Cupertino są dostępne od razu – czas dostawy wynosi 0 dni.

W przypadku Polski, gdy zdecydujemy się na kupno bezpośrednio od Apple, będziemy musieli poczekać niecałe dwa tygodnie. Oczywiście czas oczekiwania różni się o kilka dni zależnie od wybranego modelu. Jeśli jednak wybierzemy sklep współpracujący z Apple, wybrane modele otrzymamy już następnego dnia. Najłatwiej jest dostać podstawowe warianty iPhone’a 13.

Co ciekawe, biorąc pod uwagę wszystkie rynki, dłuższy czas oczekiwania dotyczy modeli z linii Pro. Może to oznaczać, że sprzedają się one naprawdę dobrze, co z kolei powinno przełożyć się na wysoką średnią cenę sprzedaży, więc niewykluczone, że przed Apple kolejne rekordowe kwartały pod względem przychodów.