Nowe iPhone’y przestaną straszyć ekranami o niskiej rozdzielczości

Nawet najtańszy z tegorocznych, topowych iPhone’ów oznaczonych liczbą 12, otrzyma ekran OLED o wyższej liczbie pikseli przypadających na cal długości.

Najlepszy LCD w smartfonie, ale wciąż przeciętny ekran

Wybierając „średniaka” z oferty Apple, czyli iPhone’a XR i jego bezpośredniego następcę – iPhone’a 11, musimy pogodzić się z pewnymi kompromisami względem droższych braci. Najbardziej dostrzegalną różnicą jest prawdopodobnie zastosowany ekran. Nie tylko charakteryzuje się on gorszymi parametrami, ale dodatkowo otoczony jest widocznie szerszymi ramkami.

Oba wymienione modele iPhone’ów, mimo dość wysokiej ceny, oferują wyświetlacze wykonane w technologii LCD. Owszem, nie brakuje opinii, że mamy do czynienia z najlepszym ekranami LCD, jakie zostały zastosowane w smartfonach, ale wciąż wypadają one gorzej od OLED-ów. Do tego dochodzi jeszcze przeciętna rozdzielczość – 1792×828 pikseli, co przekłada się na przeciętne 326 ppi.

Korzystając z iPhone’a XR lub iPhone’a 11 jak najbardziej można się przyzwyczaić do ekranów. Co więcej, na pierwszy rzut oka nie widać wspomnianych niedociągnięć. Wystarczy jednak dokładniej się przyjrzeć lub położyć obok chociażby iPhone’a 11 Pro, aby szybko zauważyć różnice.

Apple przechodzi na OLED-y

Jeszcze we wrześniu zeszłego roku, Ming-Chi Kuo, mający na koncie wiele sprawdzonych przecieków o produktach Apple, zapowiadał, że wszystkie iPhone’y 12 otrzymają ekrany OLED. Udostępnione przez niego informacje zgadzały się z licznymi, kolejnymi informacjami pochodzącymi ze źródeł, które można uznać za wiarygodne.

Serwis MacRumors, powołując się na analityka Rossa Young, również wspomina o zastosowaniu ekranów OLED. Dodatkowo, poznaliśmy prawdopodobne rozdzielczości wyświetlaczy i tutaj mamy dobrą wiadomość dla fanów nadgryzionego jabłka – Apple ma skończyć z niskimi ppi.

Tegoroczna oferta Apple ma przedstawiać się następująco:

iPhone 12 – 5,4 cala, rozdzielczość 2340×1080 pikseli, 475 ppi, ekran Samsunga;

iPhone 12 Max – 6,1 cala, rozdzielczość 2532×1170 pikseli, 460 ppi, ekran BOE/LG;

iPhone 12 Pro – 6,1 cala, rozdzielczość 2532×1170 pikseli, 460 ppi, ekran Samsunga;

iPhone 12 Pro Max – 6,7 cala, rozdzielczość 2778×1284 pikseli, 458 ppi, ekran Samsunga;

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, to jedynym smartfonem w ofercie Apple, który będzie oferował LCD i przeciętną rozdzielczość, pozostanie iPhone SE 2020. Warto dodać, że ostatnio poznaliśmy sporo interesujących informacji o nadchodzących smartfonach z Cupertino – o nowych funkcjach, lepszych kamerach czy cenach przeczytacie w tym tekście.

