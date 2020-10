Nowe iPhone’y pojawiły się w bazie AnTuTu Benchmark. Do najlepszych dużo zabraknie

Emocje po premierze najnowszych iPhone’ów już powoli opadają. Tymczasem w bazie popularnego benchmarka AnTuTu pojawiły się pierwsze wyniki wydajności najnowszych smartfonów Apple. Trzeba przyznać, że przysłowiowego „szału” nie ma.

Najnowsze iPhone’y odstają od konkurencji – tak mówi baza AnTuTu

Benchmark AnTuTu to chyba najbardziej popularne narzędzie do mierzenia wydajności smartfonów. Wielu recenzentów i testerów, a nawet same firmy, używają go do porównywania szybkości urządzeń, dzięki czemu powstała baza danych, która zbiera wyniki tysięcy telefonów i tabletów. Pozwala to na bezpośrednie porównanie wydajności konkretnych modeli. Tym razem przetestowane zostały najnowsze smartfony Apple: iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro. Trzeba przyznać, że wyniki są nieco zaskakujące.

Na początek tańszy z modeli, czyli Apple iPhone 12. W najnowszym teście wydajności uzyskał on 564899 punktów, podczas gdy jego poprzednik, iPhone 11, zdobył ich 491792. Przyrost jest, jednak nie jest on bardzo duży czy zwalający z nóg.

Wynik iPhone 12 w teście AnTuTu (fot. AnTuTu)

Z powyższego screena można wyczytać, że testowana była wersja z 4 GB pamięci operacyjnej i 256 GB pamięci.

Drugim z testowanych modeli, był iPhone 12 Pro. Jak można było się spodziewać, osiągnął nieco lepsze wyniki od swojego tańszego brata, jednak przyrost też jest nieznaczny. Tym sposobem otrzymał on 572133 punkty, natomiast jego poprzednik, iPhone 11 Pro, zaliczył test z wynikiem 516635 punktów. Tym razem do testów trafiła wersja 6 GB + 256 GB.

Wynik iPhone 12 Pro w AnTuTu (fot. AnTuTu)

Co możemy wywnioskować na podstawie powyższych danych? Na pewno trzeba pamiętać o tym, że same liczby to nie wszystko, ponieważ – jak wiadomo – iOS jest świetnie zoptymalizowany i nie można go porównywać bezpośrednio z konkurencją z Androidem. Jednak jak przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy, że najnowsze iPhone’y osiągnęły bardzo słabe wyniki nie tylko w stosunku do poprzedników, ale i do konkurencji. Lepsze od niego są chociażby OnePlus 8 Pro (598891 punktów) czy Xiaomi Mi 10 Pro (582055 punktów).

W tym miejscu należy też wspomnieć o wyniku Huawei Mate 40 Pro, który dosłownie „zniszczył” iPhone 12 oraz 12 Pro w tym porównaniu. Ten osiągnął wynik na poziomie 693605 punktów, więc o wiele więcej od najnowszych iPhone’ów. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie można tutaj bezpośrednio porównywać tych smartfonów, jednak procesory czy układ graficzny już jak najbardziej. Niezależnie, jak na to spojrzymy, najnowszy smartfon Huawei dalej góruje nad iPhonem, więc Apple ma się czego obawiać.