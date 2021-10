Wreszcie! Aplikacje Google będą zauważalnie bardziej spójne z wyglądem iOS

Zbliża się koniec niestandardowego języka projektowania Material Design w aplikacjach Google na iOS. Firma z Mountain View planuje sięgnąć po rozwiązania przygotowane przez Apple.

Spójność i brak spójności jednocześnie

Osoby, które korzystają zarówno z iOS, jak i Androida, z pewnością dostrzegły sporo podobieństwo w aplikacjach Google. Owszem, nie są one identyczne, ale łatwo jest znaleźć całkiem sporo wspólnych elementów interfejsu. Wynika to z polityki stosowanej przez twórców aplikacji Gmaila, YouTube, Zdjęć Google czy Map Google.

Mapy Google vs. Mapy Apple – wyraźnie widać inne podejście do projektowania (fot. Tabletowo.pl)

W dużym skrócie, firma z Mountain View stosuje autorski interfejs Material Design, który w wielu aspektach różni się od wytycznych projektowania Apple. Z jednej strony, otrzymujemy widoczne zmiany względem wielu innych aplikacji dostępnych na iOS, ale z drugiej dostajemy doświadczenie zbliżone do korzystania z usług Google na Androidzie czy na komputerze.

Mamy więc spójność względem całego „ekosystemu” Google, ale przy tym brak spójności względem oprogramowania wydawanego na platformy Apple. To ma się jednak zmienić.

Google jest gotowane na porzucenie Material Design

Jeff Verkoeyen, szef Google ds. projektowania na platformy Apple, ogłosił, że w najbliższych planach firmy jest wycofanie autorskiego języka wzornictwa. Zostanie on zastąpiony przez czysty UIKit.

W niedalekiej przyszłości aplikacje Google tworzone na iOS i iPadOS będą wizualnie bardziej zbliżone do tego, co dziś zobaczymy w oprogramowaniu Apple. Oznacza to chociażby zmniejszenie liczby niestandardowych elementów interfejsu, takich jak chociażby pływający przycisk, znajdujący się zazwyczaj w prawym dolnym rogu aplikacji Google.

Gmail vs. systemowa aplikacja Poczty – ponownie różnice są spore (fot. Tabletowo.pl)

Należy oczekiwać, że m.in. zmieni się wygląd przełączników, pasków, kontrolek, list i menu. Jak zaznacza Jeff Verkoeyen, UIKit był wcześniej niezbyt opłacalnym i atrakcyjnym wyborem z powodu „luk” w jego języku projektowania. Oczekiwanie zmiany miały zostać wprowadzone w iOS 14 i nowszych wersjach, co już pozwala na rozstanie się z Material Design i sięgnięcie po czysty UIKit.

Nowy kierunek sprawi, że produkty będą naprawdę świetnie się prezentować na platformach Apple – dodaje Verkoeyen. Trudno teraz stwierdzić, ile będziemy musieli jeszcze poczekać na widoczne zmiany. Niestety, nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów.