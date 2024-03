Apple mówi, że starsze iPhone’y są słabe. Wszystko po to, żeby ludzie kupowali nowe

Wygląda na to, że najnowsze iPhone’y nie sprzedają się tak dobrze jak oczekiwałby tego producent. Apple postanowiło stworzyć specjalną stronę internetową, która przekonuje, dlaczego warto zmienić smartfona na iPhone 15.

Apple broni swojego sprzętu

iPhone 15 to całkiem dobry smartfon. Potwierdza to recenzja przygotowana przez Mateusza na łamach Tabletowo.pl. Warto jednak zauważyć, że nie jest to urządzenie pozbawione wad czy braków. Wśród nich można wskazać m.in. jedynie 60 Hz odświeżanie ekranu, czy brak Always on Display. Wiele osób zwraca także uwagę na fakt, że podstawowa wersja startuje od 128 GB pamięci wewnętrznej. Dużo czy mało? Wiele zależy oczywiście od sposobu korzystania.

Ostatnio w tym kontekście zrobiło się o iPhone 15 głośno. Apple opublikowało nową reklamę, w której pojawia się fraza „Dużo miejsca na mnóstwo zdjęć. Spokojnie, to iPhone 15”. Internauci od razu zwrócili uwagę na to, że 128 GB to niewiele, tym bardziej jeśli mówimy o flagowym sprzęcie, na który trzeba wydać całkiem sporo pieniędzy.

Teraz Apple wpadło na nowy sposób, żeby zachęcić użytkowników do zmiany smartfona. Gigant z Cupertino przygotował specjalną stronę internetową dla klientów z USA, która ma za zadanie przekonać ich, że iPhone, którego mają w swoich kieszeniach jest już stary i najnowszy model oferuje znacznie większe możliwości.

Strona internetowa „Reason to Upgrade” (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Jak działa strona internetowa?

Informacje pojawiające się w sieci potwierdzają fakt, że przeciętny amerykański właściciel smartfona Apple korzysta z niego przez 2,5 roku. Oznacza to, że zmianą na iPhone’a 15 powinni być zainteresowani właściciele serii iPhone 11 oraz iPhone 12. To właśnie te modele znalazły się na specjalnej stronie internetowej.

Działa ona na zasadzie prostej porównywarki parametrów smartfona. Ma ona jednak za zadanie dostatecznie uwypuklić zalety najnowszych produktów Apple. Po wybraniu iPhone 11 na stronie zostanie m.in. wyświetlony komunikat, że iPhone 15 rejestruje zdjęcia o 4 razy większej rozdzielczości niż iPhone 11, a jego procesor graficzny jest o 60% szybszy.

7.7 Ocena 7.4 Ocena 7.7 Ocena

Do porównania ze starszymi modelami można wybrać każdy smartfon z najnowszej serii urządzeń giganta z Cupertino. Ponadto producent wyświetla informacje, że podczas wymiany na nowszy model w rozliczeniu można zostawić swojego starego iPhone’a zyskując tym samym rabat, który może wynieść nawet 630 dolarów.