Twój telewizor nie ma aplikacji Max i Player? Sprawdź jeszcze raz

Max należy do grona najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce, a Player także ma swoją grupę zadowolonych użytkowników. Problem w tym, że obie te aplikacje nie były dotąd dostępne na (często wybieranych w naszym kraju) telewizorach Hisense i Toshiba z systemem VIDAA. Czas przeszły jest w pełni uzasadniony, ponieważ właśnie się to zmieniło.

Aplikacje Max i Player (wreszcie) na telewizorach Hisense i Toshiba

Na mocy współpracy z grupą Warner Bros. Discovery twórcy systemu VIDAA uzupełnili listę dostępnych w nim aplikacji o dwie nowości: Max i Player. Dzięki temu użytkownicy wybranych telewizorów Hisense i Toshiba mogą już pobrać, zainstalować i korzystać z obu tych platform. Pierwszą na dobrą sprawę można było zauważyć już nieco wcześniej.

Serwisy Max i Player były dwiema wielkimi nieobecnymi na platformie VIDAA, która ogólnie daje dostęp do większości popularnych usług VOD. Bez problemu można korzystać na niej z takich aplikacji, jak Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Rakuten TV, Viaplay, Canal+, Polsat Box Go, TVP VOD czy CDA.

źródło: Warner Bros. Discovery

Max dociera też na telewizory Philips z systemem Titan OS

Aplikacji Max brakowało także w systemie Titan OS, który jest zainstalowany na niektórych modelach z katalogu Philips TV, a niebawem trafi też na urządzenia marki JVC. Równocześnie z premierą na platformie VIDAA serwis debiutuje również tutaj, co może docenić naprawdę spora grupa odbiorców.

Już wcześniej aplikacja Max dostępna była (i jest) na telewizorach Sony, TCL, Xiaomi czy Philips z systemem Google TV (lub Android TV), LG z systemem webOS, Samsung z systemem Tizen oraz wielu różnych przystawkach Smart TV, dekoderach Polsat Box i Canal+ oraz konsolach Xbox i PlayStation.

Co oglądaliśmy w serwisie Max? Najpopularniejsze filmy i seriale 2024 roku

Na marginesie: właściciele platformy Max podzielili się statystykami, dzięki czemu wiemy, które filmy i seriale były najchętniej oglądane w mijającym roku przez użytkowników w Polsce. Liderem zestawienia jest Ród smoka, drugie i czwarte miejsce zaś należy odpowiednio do pierwszej i drugiej części Diuny, przedzielonych Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Pierwszą piątkę zamyka serial Stamtąd. Poniżej możesz zobaczyć TOP 30:

Ród smoka Diuna Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 Diuna: Część Druga Stamtąd Skazana Pingwin Odwilż Detektyw Bez litości 3: Ostatni rozdział Barbie Sami swoi. Początek Wonka Harry Potter i Kamień Filozoficzny Aquaman i Zaginione Królestwo Szadź Furiosa: Saga Mad Max Tylko nie Ty Gra o tron Harry Potter i Komnata Tajemnic Harry Potter i Więzień Azkabanu Godzilla i Kong: Nowe Imperium Harry Potter i Czara Ognia Harry Potter i Zakon Feniksa Rick i Morty Bez urazy Łowcy skór Diuna: Proroctwo Harry Potter i Książę Półkrwi Caddo Lake

Jeśli zaś chodzi o rok 2025, to plany zakładają między innymi premierę 15 polskich produkcji, w tym dokumentu Drzewa milczą, serialu sensacyjnego Przesmyk, thrillera psychologicznego Porządny człowiek i drugiego sezonu Pati. Oprócz tego w nowych seriach powrócą zagraniczne hity – przede wszystkim Biały lotos, The Last of Us, Hacks czy Pozłacany wiek.