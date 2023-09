iOS 17 wprowadził interaktywne widżety, a ta aplikacja wykorzystała nowość w uroczy sposób

Wśród zmian, które wprowadził iOS 17, mamy interaktywne widżety. Cóż, lepiej późno niż wcale. Nie będziemy jednak teraz narzekać na ospałość Apple, ale skupimy się na aplikacji Pixel Pals, która w sprytny sposób wykorzystuje nowość wdrożoną przez firmę Tima Cooka.

Interaktywne widżety mogą być urocze

Jeśli miałbym wskazać moje ulubione zmiany w iOS 17, to z pewnością wybrałbym obsługę języka polskiego w systemowej klawiaturze QuickType i rozpoznawanie mojego psa na zdjęciach i filmach w aplikacji Zdjęcia. Ponadto, po sprawdzeniu aplikacji Pixel Pals, dodałbym do tej listy jeszcze interaktywne widżety.

Omawiana aplikacja, będąca dziełem dewelopera Christiana Selig, nie podnosi poziomu użyteczności i praktyczności iOS. Nie wprowadza też funkcji, które są czymś rewolucyjnym, znacząco zmieniającym sposób korzystania z iPhone’a. Nie to jest jej celem. Została stworzona, aby wnieść trochę zabawy i trzeba przyznać, że finalny efekt jest naprawdę przyjemny.

Teraz, w ramach najnowszej aktualizacji, aplikacja Pixel Pals doczekała się obsługi interaktywnych widżetów. Nie mamy jednak prostych przycisków, które przykładowo pozwalają sterować odtwarzaną muzyką. Zamiast tego twórca wprowadził proste gry do widżetów, a to wszystko z atrakcyjną, pikselową grafiką. Można nawet odnieść wrażenie, że ta po prostu zabawna aplikacja, wyciska cały potencjał z możliwości zapewnianych przez interaktywne widżety w iOS 17.

To jednak nie koniec, bowiem Pixel Pals to również możliwość umieszczenia niewielkiego zwierzątka na Dynamic Island. Dostępne są w niej również funkcje społecznościowe i wiele więcej. Jeśli chcecie poznać wszystkie oferowane opcje, dodatki i możliwości, to pozostaje pobrać apkę z App Store.

Aplikacja jest dostępna za darmo, ale niektóre funkcje są płatne

Dla wszystkich osób, które chciałyby sprawdzić Pixel Pals, mam świetną wiadomość. Otóż aplikacja jest dostępna za darmo w App Store. Ma ona jednak nałożone pewne ograniczenia, jak chociażby tylko dwa zwierzątką – pies i kot. Jeśli chcemy mieć dostęp do wszystkich zwierzątek, a także dodatkowych funkcji, to konieczne jest wykupienie pakietu premium. Wersja platna kosztuje 9,99 złotych miesięcznie lub 79,99 złotych za rok.