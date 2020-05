Zabezpieczenia iOS są słabe? Ceny za złamanie iPhone’a spadają

Apple wśród głównych zalet iOS wymienia wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności. Nie wszyscy jednak się z tym zgadzają.

Nie mamy dobrych wiadomości dla użytkowników iPhone’ów i iPadów. Firma Zerodium, która była w stanie zapłacić nawet 2 miliony dolarów za exploity w systemie Apple, zdecydowała się na obniżenie stawek i wstrzymanie przyjmowania wybranych zgłoszeń przez 2-3 miesiące. Jak wynika z postu umieszczonego na Twitterze, decyzja podyktowana jest tym, że w ostatnim czasie zgłoszeń luk i różnych błędów jest po prostu zbyt dużo.

We will NOT be acquiring any new Apple iOS LPE, Safari RCE, or sandbox escapes for the next 2 to 3 months due to a high number of submissions related to these vectors.

Prices for iOS one-click chains (e.g. via Safari) without persistence will likely drop in the near future.

— Zerodium (@Zerodium) May 13, 2020