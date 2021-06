Trzymaj – darmowy pakiet 10 GB internetu od Orange!

Orange nie skąpi gigabajtów tym, którzy regularnie odwiedzają aplikację operatora. Od zwiększenia pakietu internetowego o kolejne 10 GB dzieli nas tylko kilka kliknięć!

Kolejne gigabajty na koncie – za darmo!

Dopiero co klienci Orange mogli zasilić swoje konta dodatkowymi dwoma gigabajtami po meczu piłkarskim Polska-Rosja, a Pomarańczowi oferują kolejny darmowy pakiet internetowy – tym razem paczka danych do wykorzystania jest większa i ma aż 10 GB!

Żeby je odebrać, nie trzeba się specjalnie gimnastykować – wystarczy odwiedzić aplikację Mój Orange, wejść w zakładkę Dla Ciebie, a tam będzie na nas już czekał prezent. Nie wszyscy mają do niego dostęp – rzecz jest dostępna tylko dla abonentów, więc użytkownicy Orange na kartę czy Orange Flex nie będą mogli uzupełnić swoich zasobów internetu o kolejne gigabajty.

Oczywiście Pomarańczowi stawiają dodatkowe warunki korzystania z darmowych 10 GB: aktywacji możemy dokonać do 8 czerwca, gdyż dzień później w aplikacji Mój Orange pojawi się inny prezent, zgodnie z zasadami cyklicznej akcji Środy z Orange.

Oprócz tego, z pakietu skorzystamy tylko do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, więc przed aktywacją warto sprawdzić, kiedy upływ jego termin. Ja popełniłem błąd, aktywując promocję na dzień przed zakończeniem cyklu rozliczeniowego, co oznacza, że na wykorzystanie dodatkowych 10 GB mam bardzo mało czasu. A mogłem poczekać do jutra. Brawo ja.