Orange idzie na wojnę z Plusem? Też oferuje ogromną paczkę internetu za bezcen

Operatorzy często przygotowują atrakcyjne promocje dla swoich klientów, zarówno nowych, jak i obecnych. Orange nie jest wyjątkiem – oferuje ogromną paczkę internetu na lato za kwotę, w którą aż trudno uwierzyć. Co ciekawe, podobną propozycję (już po raz kolejny) ma dla klientów również Plus.

Pakiet 120 GB za bezcen dla klientów Orange na kartę

Już od dziś użytkownicy wszystkich ofert na kartę mogą włączyć promocyjny pakiet internetowy na lato. W sumie jest to 120 GB, które zostanie podzielone na trzy paczki o wielkości 40 GB. Każda będzie ważna przez 31 dni kalendarzowych. Niewykorzystany w danym okresie transfer nie przepada – kumuluje się z następną transzą gigabajtów (maksymalnie do końca terminu ważności ostatniego pakietu).

Co więcej, po włączeniu promocyjnego pakietu internetowego na lato, użytkownik oferty na kartę dostanie też jednorazową paczkę 1,76 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej, ważną tak długo jak pakiet krajowy.

Aby skorzystać z promocji, należy wysłać bezpłatny SMS o treści LATO na numer 811. Aktywacja usługi kosztuje 15 złotych, zatem 1 GB to koszt niespełna 13 groszy. To bezkonkurencyjna oferta na rynku. Co prawda Plus również umożliwi uruchomienie podobnego pakietu (od 7 czerwca 2021 roku), aczkolwiek będzie go można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski.

fot. Pexels

Orange zastrzega jednak, że warunkiem włączenia kolejnej paczki internetu jest posiadanie przez użytkownika aktywności konta na połączenia wychodzące. Jeżeli jej nie zapewni, pakiet zostanie wyłączony i nie będzie można ponownie go włączyć, bowiem jedna osoba może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że transfer z pakietu nie przepadnie w przypadku zmiany taryfy na inną w ramach oferty Orange na kartę. W dodatku jest on wykorzystywany w pierwszej kolejności, aczkolwiek w określonych sytuacjach operator może włączyć lejek, tj. ograniczyć prędkość transmisji do 64 kb/s (szczegóły w podlinkowanym poniżej regulaminie w sekcji „Zasady działania ograniczenia prędkości transferu danych” na drugiej stronie).

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że promocyjny pakiet będzie wykorzystywany wyłącznie w sieciach 2G, 3G i 4G LTE – 5G nie. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2021 roku.

Regulamin usługi „Pakiet 120GB na całe lato” (PDF)