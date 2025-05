Internet i telewizja za darmo na 8 miesięcy. Jest tylko jeden warunek

W ramach najnowszej promocji możesz korzystać z internetu światłowodowego o prędkości nawet 8 Gbit/s i oglądać telewizję za darmo przez nawet 8 miesięcy.

Super szybki internet światłowodowy i telewizja za darmo przez nawet 8 miesięcy

Jeden z największych operatorów w Polsce pod względem liczby klientów ogłosił nową promocję, dzięki której można korzystać z internetu światłowodowego o prędkości nawet 8 Gbit/s i oglądać nawet 212 kanałów telewizyjnych przez nawet 8 miesięcy. Kto może skorzystać z tej oferty?

Promocja skierowana jest do obecnych klientów Play, którzy dokupią internet światłowodowy i telewizję. Mogą z niej skorzystać także nowi klienci, nieposiadający usług w tej sieci, aczkolwiek oni zapłacą więcej o 20 złotych w każdym przypadku (zarówno przez pierwsze 4 lub 8 miesięcy i pozostałe 21 lub 16 miesięcy).

Operator oferuje cztery pakiety – ceny odpowiednio dla obecnych i nowych klientów:

internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s (pobieranie) + telewizja do 203 kanałów za 0/20 złotych przez 4 miesiące i 90/110 złotych miesięcznie przez 21 miesięcy;

internet światłowodowy o prędkości do 600 Mbit/s (pobieranie) + telewizja do 212 kanałów za 0/20 złotych przez 8 miesięcy i 120/140 złotych miesięcznie przez 16 miesięcy;

internet światłowodowy o prędkości do 1 Gbit/s (pobieranie) + telewizja do 212 kanałów za 0/20 złotych przez 8 miesięcy i 140/160 złotych miesięcznie przez 16 miesięcy;

internet światłowodowy o prędkości do 8 Gbit/s (pobieranie) + telewizja do 212 kanałów za 0/20 złotych przez 8 miesięcy i 180/200 złotych miesięcznie przez 16 miesięcy.

Internet światłowodowy i telewizja za darmo przez nawet 8 miesięcy (źródło: Biuro prasowe Play)

Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Opłata aktywacyjna i instalacyjna wynosi 70 złotych. Do wszystkich pakietów, poza najtańszym, operator dodaje w cenie dostęp do serwisów FilmBox (do 31.12.2026 roku), Cinemax i SkyShowtime (standard z reklamami), a do dwóch najdroższych jeszcze do Amazon Prime Video (w którym należy zarejestrować się w ciągu 60 dni).

Co ważne: po upływie 24 miesięcy opłata abonamentowa wzrośnie o 20 złotych miesięcznie, a po każdym roku będzie wyższa o kolejne 10 złotych miesięcznie. Do tego osoby mieszkające w budynkach jednorodzinnych zapłacą od początku o 25 złotych więcej miesięcznie.

Sam internet lub telewizja za darmo na pół roku

Osoby, które nie są zainteresowane ofertą pakietową, mogą zdecydować się na sam internet lub samą telewizję. W takiej sytuacji nie będą musiały płacić abonamentu przez pół roku, pod warunkiem, że są już klientami Play i wybiorą wskazaną ofertę:

internet światłowodowy o prędkości do 600 Mbit/s (od 7. do 24 miesiąca 55 złotych miesięcznie);

internet światłowodowy o prędkości do 1 Gbit/s + Amazon Prime Video w cenie (od 7. do 24 miesiąca 75 złotych miesięcznie);

internet światłowodowy o prędkości do 8 Gbit/s + Amazon Prime Video w cenie (od 7. do 24 miesiąca 115 złotych miesięcznie);

Telewizja MAX do 212 kanałów + FilmBox (do 31.12.2026 roku), Cinemax i SkyShowtime (od 7. do 24. miesiąca 65 złotych miesięcznie);

Telewizja MAX do 212 kanałów + Eleven Sports (do 31.12.2025 roku), Polsat Sport Premium (do 30.06.2027 roku), FilmBox (do 31.12.2026 roku), Cinemax i SkyShowtime (od 7. do 24. miesiąca 85 złotych miesięcznie);

Telewizja Nowej Generacji 45 do 100 kanałów + 45 punktów miesięcznie (od 7. do 24. miesiąca 65 złotych miesięcznie);

Telewizja Nowej Generacji 60 do 100 kanałów + 60 punktów miesięcznie (od 7. do 24. miesiąca 85 złotych miesięcznie);

Z tej oferty mogą skorzystać też klienci, nieposiadający obecnie usług w Play, ale w ich przypadku opłata miesięczna będzie wyższa o 20 złotych. Użytkownicy Telewizji Nowej Generacji mogą uzyskane punkty wykorzystać na dostęp do różnych serwisów, na przykład Netflix (od 30 punktów), SkyShowtime (od 20 punktów), Max (od 25 punktów), Polsat Sport Premium (15 punktów), Eleven Sports (10 punktów) czy Cinemax (5 punktów).

W tym przypadku także trzeba pamiętać, że po zakończeniu umowy opłata miesięczna wzrośnie o 10 złotych, a po upływie roku będzie rosła o 5 złotych co 12 miesięcy. Użytkownicy internetu w domach jednorodzinnych zapłacą o 25 złotych więcej od początku trwania umowy.

Opłata aktywacyjna w przypadku telewizji wynosi 20 złotych, a internetu – 50 złotych.