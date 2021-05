Świat oszalał. Intel zaprezentował niskonapięciowy procesor Tiger Lake rozpędzający się do nawet 5 GHz

Procesory niskonapięciowe (wcześniej określane przyrostkiem U) projektowane są głównie z myślą o ultrabookach, czyli bardziej kompaktowych laptopach. Cechują się niskim poborem mocy, co przekłada się na mniejszą względem desktopu (komputera osobistego) częstotliwość taktowania. Procesory Tiger Lake dedykowane ultrabookom od teraz mogą osiągać wysokie, niespotykane dotąd w tym segmencie zegary.

Dwa „nowe” procesory Intel Tiger Lake dla ultrabooków

W ubiegłym roku Intel zaprezentował nowe układy niskonapięciowe. Topową jednostką do tej pory był Core i7-1185G7, jednak dziś zaprezentowano nowy o oznaczeniu Core i7-1195G7, który jest pierwszym procesorem z serii U, osiągającym maksymalne taktowanie na poziomie 5 GHz, dzięki technologii Intel Turbo Max Boost 3.0.

Drugi z zaprezentowanych dziś procesorów, Intel Core i5-1155G7, może nie osiągnie taktowania 5 GHz, jednak jest wydajniejszy od modelu plasowanego niżej, czyli Core i5-1145G7, za sprawą nieznacznie wyższego zegara.

Liczba jednostek EU procesora graficznego Intel Iris Xe w nowych układach pozostaje niezmieniona. Intel Core i5-1155G7, tak samo, jak zaprezentowane jakiś czas temu modele, wykorzysta 80 jednostek EU, natomiast high-endowy Intel Core i7-1195G7 – 96 (analogicznie bez zmian). Taktowanie procesorów graficznych w „nowych” konstrukcjach Intela zostanie podwyższone o całe 50 MHz…

Wydajność Intel Core i7-1195G7 w grach (źródło: xda-developers)

Intel jak zwykle nie mógł się powstrzymać się od porównania do konkurencji. Firma obiecuje duży, bo nawet 25% skok ogólnej wydajności w porównaniu do AMD Ryzen 7 5800U. Gigant technologiczny przykłady wybrał bardzo słusznie, bowiem na wykresie widoczne są wzrosty w grach takich, jak Fortnite, GTA V czy Valheim, gdzie układ Intela radzi sobie do 2,78x lepiej od AMD.

Porównanie wydajności w programach (źródło: xda-developers)

Ultrabooki oparte na topowym Intel Core i7-1195G7 będą cechować się przewagą nad „Czerwonymi” także w zastosowaniach bardziej kreatywnych i profesjonalnych – oczywiście w poszczególnych, wybranych specjalnie do wykresu działaniach. Dane mówią o praktycznie dwukrotnej przewadze w wydajności podczas edytowania wideo oraz nawet ośmiokrotnym skoku wydajności w transkodowaniu, czyli konwertowaniu wideo na inny format.

Kiedy możemy oczekiwać nowych Tiger Lake w laptopach?

Intel deklaruje, że ponad 60 konstrukcji wyposażonych w Core i5-1155G7 oraz Core i7-1195G7 trafi do sprzedaży do końca aktualnego roku w okresie świątecznym. Pierwszymi firmami, które zastosują świeżo zaprezentowane jednostki, powinny być m.in. Acer, Asus oraz HP.