Intel Core i9-13900K z ogromną liczbą rdzeni?

Nieco ponad miesiąc temu zadebiutowały pierwsze desktopowe hybrydowe procesory Alder Lake. Najnowsza, 12. generacja Intela wprowadza jednoczesną obsługę energooszczędnych, jak i wydajnościowych rdzeni, która jak dotychczas była zarezerwowana jedynie dla układów wytwarzanych w architekturze ARM. Jak się okazuje, nadchodząca 13. generacja procesorów giganta technologicznego z Santa Clara, może być wyposażana w jeszcze większą liczbę energooszczędnych rdzeni.

Reklama

Intel Core i9-13900K – rdzeni od piwnicę po dach

Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca seria procesorów Raptor Lake będzie nieco poprawioną wersją Alder Lake z rekordowo wysoką liczbą rdzeni. Obecna generacja cechuje się nawet 16 rdzeniami fizycznymi i 24 wątkami (i9-12900K). Niemniej jednak Intel w następnym roku nieco odświeży obecne CPU i zaimplementuje do nich jeszcze więcej dodatkowych energooszczędnych rdzeni.

W internecie pojawił się przeciek danych z testu syntetycznego Bapco. Na zamieszczonym zrzucie ekranu jasno widzimy, że jest to platforma typu desktop z pamięciami operacyjnymi DDR5. Sam procesor został oznaczony jako „Genuine” Intel 0000, jednak niższe wiersze tabeli potwierdzają, że układ został zbudowany z 24 rdzeni fizycznych i obsługuje 32 wątki. Jest to najpewniej Intel Core i9-13900K, wyposażony w 8 wydajnościowych (obsługujących technologię Intel Hyper Threading), dużych rdzeni oraz 16 energooszczędnych, małych rdzeni.

Reklama

7 Ocena

Jak widać, Intel chce skupić się na rozszerzeniu liczby małych rdzeni, ponieważ oferują one zauważalną wyższą wydajność niż poprzednicy w grach komputerowych, jak i w programach. Układy połączone z najnowszym systemem Microsoft Windows 11 pokazują pazur w ogólnej wydajności, przeganiając w tym aspekcie propozycje od AMD, które w zastosowaniach wielowątkowych — szczególnie w aplikacjach, były zdecydowanie górą względem procesorów Niebieskich.

Raptor Lake’i taniej?

W obecnej generacji Intel Alder Lake, energooszczędne rdzenie Gracemont trafiły tylko do układów CPU z odblokowanymi mnożnikami zegara, jednak w przypadku następnej, może się to zmienić. Być może nawet tańsze propozycje należące rodziny Raptor Lake zostaną wyposażone w „małe” rdzenie.

Średniopółkowe jednostki Intel Core i5-13400(F) mogą otrzymać 4 energooszczędnych oraz 6 wydajnościowych rdzeni — w sumie 10 przy 16 wątkach logicznych. Jak na razie są to nieoficjalnie informacje, na których weryfikację przyjdzie nam poczekać do następnego roku. Do tego czasu powinny pojawić się zablokowane procesory Intel Alder Lake.