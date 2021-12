Przegląd rynku procesorów. Jaki CPU wybrać?

W obecnych czasach rynek procesorów dla komputerów osobistych typu desktop zdominowały dwie marki – Intel oraz AMD. Mimo tylko dwóch głównych producentów CPU wybór jest naprawdę ogromny, bowiem co generację oba obozy wnoszą coraz to lepsze, a często nawet bardzo opłacalne układy, które stanowią serce dla naszego komputera. Wraz z większą możliwością wyboru rodzi się pytanie: „jaki procesor byłby idealny akurat dla mnie?”. Opcji jest masa, a ja w dzisiejszym poradniku postaram się doradzić jaki procesor wybrać, uwzględniając parę kluczowych aspektów, jednocześnie podpowiadając, jaki procesor nada się do poszczególnych zadań.

Jaki procesor wybrać? Na początek może coś tańszego

Na start zestawienia chciałbym skupić się na – według mnie – najciekawszych propozycjach. Układy te są przedstawicielami raczej średniej półki cenowej, ale zapewnią dobrą wydajność. Moimi faworytami są tu Intel Core i5-11400(F) oraz AMD Ryzen 5 3600.

Obie jednostki są do siebie bardzo zbliżone pod względem budowy, mają zatem na pokładzie 6 rdzeni fizycznych oraz 12 rdzeni logicznych (wątków). Warto od razu dodać, że konstrukcja Intela jest zdecydowanie nowsza, została wydana na początku tego roku, zaś Ryzen – ponad 2 lata temu.

Skąd zatem takie zestawienie? W wielu polskich sklepach bez problemu dostaniemy Ryzena 5 3600 w kwocie poniżej 1000 złotych – podobnie jak Intel, który w wersji bez zintegrowanego układu graficznego (z dopiskiem F) kosztuje niespełna 850 złotych. Wydajność procesorów w ogólnym rozrachunku okazuje się bardzo zbliżona – w programach to Czerwoni są górą, natomiast w grach Niebiescy.

Do samych układów pasuje także dobrać płytę główną, a także pamięci RAM. W przypadku modelu i5-11400 warto poszukać jednostki opartej na chipsecie B560 – przykładowo MSI MAG 560 TORPEDO, która – w połączeniu z modułami DDR4-3600 – bez problemu poradzi sobie z wyżej wymienionym CPU. Zaletą platformy z Ryzenem 5 3600 i płytą B550 (w podobnej półce znajdziemy popularnego MSI Tomahawk) jest możliwość podkręcania procesora, ponieważ każdy Ryzen cechuje się odblokowanym mnożnikiem zegara.

Niemniej jednak takie połączenie może okazać się nieco droższe niż zdecydowanie bardziej opłacalny zestaw Intela. Przede wszystkim w grach zapewni on wyższą wydajność, jednocześnie konfiguracja cechuje się najlepszym stosunek ceny do jakości (można pokusić się także o nieco tańszą płytę główną H510).

Tego typu sprzęt okaże się bardzo uniwersalny, zapewniając dobrą wydajność dla multimedialnego, domowego komputera, na którym planujemy grać, a także wykonywać mniej wymagającą dla maszyny pracę.

W wyższej półce cenowej do dyspozycji jest kilka ciekawych propozycji

Przechodząc nieco wyżej kolejnymi, ciekawymi propozycjami, będą Intel Core i5-12600KF oraz AMD Ryzen 5 5600X. Procesory nieco się od siebie różnią – przede wszystkim pod względem budowy, bowiem konstrukcja Intela ma na pokładzie 10 rdzeni (6 wydajnościowych, 4 energooszczędne) oraz 16 wątków, gdy Ryzen „tylko” 6 rdzeni i 12 wątków. Co ciekawe, mimo, że obecnie najtańszy Alder Lake jest stosunkowo od niedawna na rynku, to kosztuje o mniej 100 złotych od Ryzena (1379 vs 1479 złotych).

Niemniej jednak płyty główne z chipsetem Z690 są wciąż drogie, a najtańsza propozycja z kontrolerem DDR4 to wydatek rzędu 939 złotych, podczas gdy B550 z wydajną sekcją zasilania możemy kupić w okolicach 700 złotych.

W ogólnym rozrachunku zestaw z Intelem może okazać się nieco droższy (~ 300 złotych), jednak wydajność, jaka za sobą niesie, jest naprawdę imponująca, przez co procesor połączymy z kartami, takimi jak GeForce RTX 3070, bez większego bottlenecka ze strony procesora. Ten będzie zauważalny głównie w grach, w programach może on być nieco mniejszy.

AMD Ryzen (źródło: AMD)

Wybierając zestawy warto się zastanowić, czy jest się w stanie dopłacić do propozycji Intela – jeśli nie, Ryzen 5 5600X wciąż jest świetnym procesorem, który będzie się sprawował bardzo dobrze w niemal każdym zastosowaniu, czy to w programach, czy w grach komputerowych.

W segmencie wyższym sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ Ryzen 7 5800X kosztuje około 1800 złotych, a nieco taniej kupimy Core i7-11700K (poprzedniej generacji). Procesory jednak nadają się nie tylko do typowo domowych zestawów dla graczy, ale także dla mniej wymagających profesjonalistów, którzy potrzebują wydajnej maszyny do pracy – czy to do renderingu, czy tworzenia muzyki. Oba układy mają na pokładzie 8 rdzeni i 16 wątków, jednak – jak możemy się spodziewać – to właśnie Ryzen w programach będzie wyróżniał się wyższą wydajnością niż Intel.

CPU Niebieskich za to zapewni więcej wyświetlanych klatek na sekundę w grach. Mimo tego, w tym przypadku Ryzen 7 5800X wraz z płytą główną na chipsecie X570, może okazać się bardziej opłacalny niż i7-11700K+ Z590, ze względu na bardziej uniwersalny charakter, ponieważ Ryzen będzie lepiej zdawał egzamin w wielu zastosowaniach.

W wysokiej półce cenowej wybór może nie być taki oczywisty

Wysoka półka cenowa w przypadku ostatniej generacji procesorów Intela była zauważalnie mniej wydajna od propozycji konkurencji. Intel Core i9-11900K zauważalnie przegrywa z Ryzenem 9 5900X, który w ogólnym rozrachunku radzi sobie zdecydowanie lepiej – w aplikacjach zapewnia zdecydowanie wyższą wydajność, natomiast w grach jest nieco mniej wydajny, jednak są to marginalne różnice. W kwocie około 2,5 tysiąca złotych Ryzen 9 5900X jest bardziej opłacalny niż i9-11900K, szczególnie dla użytkowników, którzy wykorzystują komputer do pracy, jak i rozgrywki.

Ryzen 9 5900HX (źródło: Razer)

Układ – w połączeniu z płytą główną X570 z mocną sekcją zasilania – może okazać się idealny w komputerach streamerów, montażystów filmowych czy ogólnie twórców treści. Niemniej jednak dla osób poszukujących wysokiej wydajności w grach, Intel Core i7-12700K będzie bardziej opłacalny (przede wszystkim o 500 złotych tańszy, bo kosztuje około 2000 złotych) niż i9-11900K. Jednocześnie, kupując platformę opartą na Alder Lake, mamy większą możliwość rozbudowy (do następnej, 13. generacji), a także obsługę DDR5 w wybranych płytach.

źródło: videocardz

W przypadku propozycji dla entuzjastów wybór jest banalnie prosty – Core i9-12900K w kwocie około 3000 złotych oferuje zdecydowanie wyższą wydajność w grach, jak i aplikacjach niż AMD Ryzen 9 5950X. Propozycja Intela – podobnie jak w segmencie niżej – jest o 500 złotych tańsza, jednak do ceny procesora musimy doliczyć kwotę za dobrą płytę główną Z690 (przykładowo AORUS Z690 PRO z 19-fazową sekcją zasilania 16+1+2), a więc cena za oba zestawy wypada podobnie.

Platforma HEDT? AMD jest bezkonkurencyjne

Jeśli chodzi o procesory dla najbardziej wymagających użytkowników, ich wybór jest obecnie bardzo jednostronny, bowiem Intel w tym segmencie nie ma zbyt bogatej oferty. Najmocniejszy układ oparty na architekturze Cascade Lake-X, czyli Intel Core i9-10990XE, ma na pokładzie „jedynie” 22 rdzenie i 44 wątki, natomiast podstawowa i9 z serii Extreme nieznacznie różni się od desktopowego i9-10900K.

W portfolio AMD można znaleźć więcej propozycji – „najtańszy” Threadripper PRO 3955WX ma na pokładzie 16 rdzeni, 32 wątki i nada się głównie w komputerach, na których przede wszystkim użytkownik będzie pracował (tego typu procesory kompletnie nie nadają się do gier komputerowych). A więc graficy, montażyści, filmowcy (do produkcji Terminator: Mroczne przeznaczenie był wykorzystywany Threadripper), producenci muzyczni czy ogólnie twórcy treści wymagający od swojego sprzętu najwyższej wydajności, docenią moc obliczeniowych tak potężnego procesora.

Podstawowy Threadripper to koszt 5,5 tysiąca złotych, ponadto AMD w ofercie ma także jednostki z 24, 32, a nawet 64 rdzeniami fizycznymi. Jest to jednak sprzęt zaporowo drogi, który kosztuje dziesiątki tysięcy złotych, dedykowany dla najbardziej wymagających profesjonalistów – którzy są w stanie w pełni wykorzystać moc obliczeniową platformy HEDT.

Podsumowanie – to wreszcie jaki procesor wybrać?

Wybór procesora nie jest łatwym zadaniem. Kupując komputer warto rozważyć chociaż tę średnią półkę cenową (Intel Core i5-11400), bowiem schodząc niżej dostaniemy układ, który za 3/4 lata może nie zapewniać wysokiej wydajności. Wybierając propozycję z wyżej półki cenowej warto przeanalizować, czy akurat Intel Core i9-12900K jest nam potrzebny, czy może warto zaoszczędzić kilkaset złotych kupując Ryzena 7 5800X, który wciąż jest bardzo wydajny.

Procesor warto dostosować zatem do potrzeb, jednocześnie zadając sobie pytanie: „czy jestem w stanie wykorzystać połowę potencjału układu?”.

Jeżeli chcecie bezpośredniej porady, zapraszam na Facebookową grupę Tabletowo, gdzie chętnie postaram się udzielić kilku wskazówek na temat wyboru odpowiedniego sprzętu komputerowego, dostosowanego pod budżet oraz wymagania.

