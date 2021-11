Budżetowa karta graficzna Intel Arc będzie miała aż 6 GB pamięci wideo

Nadchodzące dedykowane karty graficzne Intela mają cechować się podobną wydajnością do konkurencji, brakiem zabezpieczeń LHR oraz uczciwą wyceną. Teraz pojawiły się kolejne informacje dotyczące budżetowej karty Intel Arc z 6 GB pamięci wideo na pokładzie.

Intel Arc Alchemist z 8 rdzeniami Xe-HPG

Wszystko wskazuje na to, że już na początku przyszłego roku na rynku zadebiutują układy graficzne trzeciego poważnego gracza – Intela. Mają one rywalizować z kartami przodujących producentów – NIVIDII i serią GeForce GTX/RTX oraz AMD z linią Radeon RX. W portfolio Intela ma pojawić się kilka układów – od tych budżetowych, najmniej wydajnych, aż po flagowe, oferujące podobne wyniki do topowych kart konkurencji.

Jedną z nadchodzących kart Intel Arc Alchemist opartej na architekturze Xe-HPG będzie wariant z 128 jednostkami wykonawczymi EU na pokładzie. Specyfikacja tego modelu obejmuje 1024 rdzeni cieniujących zawartych w 8 rdzeniach Xe. Całość ma być wspierana 6 GB pamięci VRAM, oparta na 96-bitowej szynie pamięci. Oczekuje się, że rdzeń będzie pracował z częstotliwością zegara 2,2 – 2,5 GHz, a całość ma być produkowana przez TSMC w 6-nm procesie litograficznym, czyli najmniejszym na rynku kart graficznych (GeForce’y są produkowane w 8 nm, zaś AMD w 7 nm).

Zapowiada się, że Intel ARC Xe-HPG 128 EU może nie wymagać dodatkowego zasilania, bowiem to z linii PCI-Express w zupełności wystarczy. Model ma cechować się TDP na poziomie 75 W, więc oczekujemy, że nie będzie potrzebował wydajnego, kilkuwentylatorowego chłodzenia, a jedynie pojedynczy wiatrak.

Wydajność układu jest zagadką, ponieważ w sieci jak na razie nie pojawiły się żadne testy syntetyczne. Oczekuje się jednak, że zapewni sprawność na podobnym poziomie do GTX 1650 oraz GTX 1650 Super. Użytkownik YouTube, Moore’s Law Is Dead, twierdzi, że cena katalogowa karty graficznej Intel Arc 128 EU będzie wynosiła 179 dolarów (równowartość ~750 złotych). Niewykluczone jednak, że ostateczna cena sklepowa będzie znacznie wyższa.