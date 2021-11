Procesory Intel Alder Lake są wydajniejsze od topowego M1 Max, ale konsumują zdecydowanie więcej prądu

Minęło kilka dni od premiery procesorów Intel Alder Lake-S, dedykowanych komputerom typu desktop. Jak można się było spodziewać, nie musieliśmy długo czekać na pierwsze zestawienia układów 12. generacji Niebieskich wraz z najnowszym, flagowym układem SoC autorstwa Apple – M1 Max. Jakie są wyniki?

Reklama

Intel Alder Lake zestawiony z flagowym M1 Max

Na początku trzeba dodać, że procesory z rodziny Intel Alder Lake jak na razie dedykowane są komputerom z segmentu desktop, czyli tak zwanym „stacjonarkom”. Jednocześnie są to układy z odblokowanym mnożnikiem, ze wskaźnikiem PBP (processor base power, dawniej znane jako TDP) na poziomie 125 W, gdzie faktyczna konsumpcja energii MTP (maximum turbo power, dawniej PL2) nie przekracza 241 W, natomiast M1 Max cechuje się maksymalnym TDP 60 W.



źródło: Geekbench

Porównując wyniki z testu Geekbench procesorów Intel Core i9-12900K oraz Apple M1 Max można dostrzec, że topowy Alder Lake w teście wielordzeniowym jest o ~33% wydajniejszy niż SoC Apple. W konfiguracji pojedynczego rdzenia nie ma już takiej różnicy, bowiem zauważalny jest o ~12% wyższy wynik na korzyść Intela.

Reklama

Jeśli by porównać układ Intel Core i7-12700K, wyniki się już nieco bardziej zacierają, jednak procesor giganta technologicznego z Santa Clara obejmuje tu prowadzenie, uzyskując odpowiednio w teście jednordzeniowym oraz wielordzeniowym, ~1900 i ~15000 punktów, topowy Apple M1 Max wciąż przegrywa, jednak konsumuje zdecydowanie mniej energii.



źródło: Geekbench

Apple M1 Max prędzej czy później pojawią się w serii iMac, a więc porównanie chipów firm będzie miało więcej sensu, gdy procesory trafią do pełnowymiarowych desktopów Apple. Mimo niższych wyników w testach syntetycznych trzeba pogratulować Apple za kawał dobrej roboty, bowiem najnowszy topowy procesor producenta z Cupertino jest bardzo wydajny, a zarazem energooszczędny.

Procesory różnią się także pod względem zastosowań – układy Intel Core są uniwersalne, natomiast chipy z serii M1 są stworzone raczej do pracy, nie do gier. Mobilne procesory Intel Alder Lake powinny trafić do laptopów już w następnym roku – wtedy porównanie będzie miało zdecydowanie większą wartość.