Znikające komentarze na Instagramie? To nie błąd, a nowa funkcja

W przyrodzie nic nie ginie. Za to z internetem bywa różnie – jedne rzeczy znikają przypadkowo, inne zostały zaprojektowane tak, aby nie być dostępne po jakimś czasie. Do tej grupy należą Stories na Instagramie. Wkrótce do znikających postów trafią znikające komentarze.

Jak można zareagować na Instagram Story?

Przez lata jedyną metodą na zareagowanie na udostępniane na platformie społecznościowej Stories była opcja użycia jednej z kilku emotek lub prywatna wiadomość widoczna jedynie przez osobę udostępniającą wpis. Wkrótce dołączy do tego możliwość przesłania komentarza.

Komentarze pod Stories w praktyce (Źródło: Instagram)

Jakie ograniczenia będą dotyczyły nowej funkcji? Pierwsze – podobnie jak Stories, również komentarze do nich znikną po 24 godzinach. Drugie – użytkownicy będą mogli włączyć lub wyłączyć możliwość komentowania udostępnianego wpisu. Trzecie – aby móc umieszczać komentarze, musimy obserwować dany profil, a jego właściciel musi z wzajemnością obserwować nas.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy komentarze pod Stories będą w jakikolwiek sposób archiwizowane przez Instagram, ale niewykluczone, że jeżeli użytkownicy zauważą taką potrzebę, to zespół odpowiedzialny za platformę wprowadzi taką opcję. Instagram ogłosił także, że niektóre polubienia wpisów będą wyświetlane w bardziej widoczny sposób – jako pływające serduszka.

Ostatnie nowości na Instagramie

Podobne rozwiązanie do znikających komentarzy pod Stories Instagram wprowadził w ciągu ostatnich miesięcy. Tymczasowe wpisy trafiły na grid posty oraz Rolki. „Notatki”, bo tak zostało to nazwane przez platformę, wygasają po trzech dniach, a użytkownicy mogą ustalić widoczność komentarzy – czy będą to tylko obserwowane z wzajemnością osoby, czy zamknięta lista znajomych.

Wspominaliśmy także, że Relacje mogą być upiększane nowymi czcionkami i efektami. Pojawił się także większy limit zdjęć i filmów umieszczanych w karuzeli. 23 sierpnia informowaliśmy za to o opcji cross-posting pomiędzy Facebookiem i Threads oraz możliwości przypięcia do profilu wybranego utworu muzycznego.

Wszystko wskazuje na to, że Instagram rozwija nie tylko same wpisy, które zostają na dłużej w profilu, ale także Rolki i Stories, gdzie użytkownicy wchodzą ze sobą w interakcje, które mają ograniczony czas dostępu i służą do kontaktu z bliskimi znajomymi.