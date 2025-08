Instagram z nowymi wymaganiami. Uderzą w mniejsze konta

Nowe wytyczne, które już obowiązują na Instagramie, mogą nie spodobać się użytkownikom z mniejszą liczbą obserwujących. Jedna z funkcji nie jest bowiem dla nich dostępna.

Instagram zmienia zasady

Wśród licznych funkcji dostępnych w aplikacji Instagram mamy możliwość prowadzenia transmisji na żywo. To jedna z tych opcji, która pozwala na ciekawe interakcje z obserwującymi i znajomymi. Niestety, osoby z mniejszymi kontami nie skorzystają z tego rozwiązania.

Jeśli nie masz co najmniej 1000 obserwatorów, to przy próbie uruchomienia transmisji na żywo zobaczysz komunikat informujący, że Instagram zmienił wymagania w zakresie korzystania z tej funkcji. Według nowych wytycznych, tylko konta publiczne, mające wspomniane minimum 1000 obserwujących kont, mogą tworzyć transmisje na żywo. Warto zaznaczyć, że dotyczy to również transmisji na żywo przy wybranej opcji Bliscy znajomi.

Serwis TechCrunch zwraca uwagę, że Instagram wspomina, że jednym z celów zmiany jest poprawa ogólnego doświadczenia użytkowania transmisji na żywo. Możliwe, że celem jest ograniczenie transmisji niskiej jakości, które były prowadzone przez małe konta. Z drugiej strony, narzucone ograniczenie wydaje się przesadzone. Może lepszym rozwiązaniem byłoby minimum 100 lub 200 obserwujących.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

A jak to wygląda na innych platformach?

Na stronie pomocy technicznej Facebooka znajdziemy informację, że strona lub profil w trybie profesjonalnym musi mieć co najmniej 100 obserwatorów. YouTube wśród wymagań podaje, że użytkownik musi mieć co najmniej 50 subskrybentów, natomiast TikTok – podobnie jak obecnie Instagram – informuje o 1000 obserwujących, aczkolwiek od razu dodaje, że ta wartość może się różnić zależnie od rynku.

Można więc stwierdzić, że są alternatywne rozwiązania dla mniejszych twórców, ale dla części z nich może to oznaczać budowanie społeczności na nowej platformie. Nie jest to więc w pełni zadowalające obejście problemu.

Wypada dodać, że w przypadku Instagrama ostatnio dzieje się całkiem sporo. W samym lipcu dowiedzieliśmy się, że Instagram utrudni życie pedofilom. Ponadto pojawiły się informacje o nowej opcji, która sprawi, że Instagram wyręczy użytkowników w „przewijaniu”.